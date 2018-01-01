التحالف يطهّر الساحل الغربي من فلول الحوثي

شن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عشرات الغارات الجوية على أوكار وفلول حوثية في مناطق على الساحل الغربي، تمكنت على إثرها قوات الشرعية من تطهير جيوب كانت تتمركز فيها ميليشيات إيران، كما حررت مواقع استراتيجية في محافظة البيضاء.



ومشطت قوات الجيش الوطني المسنودة بقوات التحالف المنطقة الواقعة بين مديرية المخا بمحافظة تعز ومديرية حيس بمحافظة الحديدة، وقتلت 19 من ميليشيات إيران كما أصابت 30، فيما دمرت مروحيات التحالف 7 عربات ومدرعتين و13 دراجة نارية. وذكرت مصادر عسكرية أن مقاتلات التحالف استهدفت بأكثر من 30 غارة مواقع للحوثيين في الساحل الغربي الممتد بين محافظتي تعز والحديدة، حيث تمكنت قوات الجيش من تطهير بعض الجيوب التي كانت عناصر الميليشيات لا تزال فيه رغم تجاوزها وتقدم القوات إلى ما بعد مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.



معارك البيضاء



في الأثناء، حررت قوات الجيش الوطني مواقع استراتيجية في محافظة البيضاء، وسط اليمن. ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» عن مصدر ميداني أن «قوات الجيش حررت موقع المشواف أحد المواقع الاستراتيجية المطلة على قرية المنقطع بمديرية ناطع المجاورة لمحافظة شبوة في جنوب شرق اليمن». المصادر أكدت أن «المواجهات أسفرت عن مقتل ثمانية من عناصر الميليشيا وأسر 20 من عناصرها».



في السياق أضافت الوكالة أنه «دارت مواجهات عنيفة بين الجانبين في مديرية مكيراس بذات المحافظة، إثر محاولة تسلل فاشلة قامت بها الميليشيا إلى مواقع المقاومة الشعبية بجبهة ثره». وكان موقع الجيش الوطني «سبتمبر نت» أكد عن مصدر ميداني أن المقاومة تصدت لهجوم الميليشيا وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد.



خب الشعف



في الجوف، واصلت قوات الجيش الوطني تطهير بقية مناطق مديرية خب الشعف بمحافظة الجوف من مليشيات إيران بعد أن حررت مركز المديرية والطريق الدولي الذي يربط اليمن بالسعودية. وأعلن الناطق الرسمي باسم المنطقة العسكرية السادسة العقيد عبد الله الأشرف، أن قوات الجيش الوطني أحكمت سيطرتها على منطقة اليتمة مركز مديرية خب والشعف ودخلت سوق اليتمة والمجمع الحكومي بالتزامن مع انهيار تام للميليشيا الانقلابية، موضحاً أن عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين سقطوا خلال المعارك، إضافة إلى أسر 45 آخرين.