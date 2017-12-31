تونس تطيح خلية إرهابية في سيدي بوزيد

نجحت قوات الأمن التونسية في إطاحة خلية إرهابية في سيدي بوزيد. وقالت وزارة الداخلية التونسية في بيان: «إن فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بسيدي بوزيد تمكنت من إيقاف ثمانية عناصر تكفيرية متورطة، ضمن الخلية التي نجحت هذه الفرقة من تفكيكها بمعتمدية جلمة بسيدي بوزيد».

من جهتها قالت إذاعة «شمس إف أم»: إن فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني تمكنت من إلقاء القبض على عنصر «تكفيري» بمنزل في ولاية نابل. وأوضحت، إنه بتفتيش هاتفه الجوال تم العثور على صور لعناصر مسلحة وتعاليق تحرض على الأمنيين وتكفر الدولة، إضافة إلى صور وتدوينات تنظيم داعش الإرهابي بحسابه الخاص على شبكة التواصل الاجتماعي «فيسبوك».