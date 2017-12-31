تنديد حكومي بتمترس الحوثيين وسط المدنيين

نفى مصدر مسؤول في الحكومة اليمنية ما نشر بشأن مزاعم عن وقوع ضحايا مدنيين في سوق الحيمة بمديرية التعزية بمحافظة تعز وطالب وسائل الإعلام استيفاء المعلومات من الناطق الرسمي أو حضور المؤتمرات الأسبوعية الصحافية له بدلا من نشر قصص غير حقيقية على لسان مجهولين ونسبها للشرعية.

وقال المصدر إن التحالف والشرعية يحققان في كل الادعاءات متى ما توفرت المعلومات الدقيقة عن ذلك. وجدد المصدر إدانته تمترس ميليشيات الانقلاب الإيرانية في الأحياء السكنية وتجمعات المدنيين واستمرار التنكيل بسكان المناطق الخاضعة لسيطرتهم وبالذات العاصمة صنعاء التي حولتها المليشيات الى سجن كبير واستمرت في تصفية كوادر وقيادات المؤتمر الشعبي واعتقال وملاحقة مئات اخرين.

وكانت تقارير حقوقية عديدة وثقت اتخاذ الحوثيين السكان المدنيين دروعاً بشرية عبر نصب مضادات دفاع جوي في الشوارع الرئيسية بالعاصمة صنعاء، وتخزين الأسلحة بالقرب من المراكز المدنية.