الجيش اليمني يحرر اليتمة في الجوف

حررت قوات الشرعية اليمنية منطقة اليتمة مركز مديرية خب الشعف شمال شرق محافظة الجوف، واستكملت السيطرة على الطريق الدولي الذي يربط السعودية باليمن عبر محافظتي الجوف وصعدة.



وقال العميد طه شمان رئيس عمليات المنطقة العسكرية السادسة إن قوات الجيش الوطني حررت منطقة اليتمة بعد تحرير منطقة المهاشمة الاستراتيجية الواقعة على الخط الدولي وهي المنطقة التي تربط بين البقع والعقبة.



وأوضح شمان أن من ابرز المناطق التي تمت استعادتها في منطقة اليتمة جامع والمهير وموقع الغرام وعشة هظبان وجبل الكافر، كما قطعت قوات الجيش خطوط الإمداد على ميليشيات الحوثي الإيرانية في جبهات صبرين والعقبة وان الجيش الوطني أسر 25 من عناصر المليشيات.



ووفق مصادر عسكرية هاجمت قوات الجيش الوطني مواقع الميليشيات في منطقة اليتمة على محورين المحور الشمال الشرقي والمحور الجنوب الغربي لمديرية خب الشعف وأسفرت المعارك التي شاركت فيها مقاتلات التحالف العربي عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات.



وأطلق الجيش اليمني، بإسناد من التحالف العربي بقيادة السعودية، عملية عسكرية واسعة، الخميس الماضي، لتحرير ما تبقى من مديرية خب الشعف كبرى مديريات محافظة الجوف، وحققت العملية تقدماً واسعاً واستعادت أجزاء واسعة من المواقع التي كانت تسيطر عليها الميليشيات وسط انهيارات كبيرة في صفوفها.



وكانت قوات الجيش اليمني سيطرت قبل أيام على معسكر الأجاشر ومنطقتي مقردعة والفراصي الواقعتين شمال منطقة اليتمة بالمديرية. ويسعى الجيش اليمني إلى قطع خطوط الإمداد بالكامل للميليشيات الانقلابية الحوثية من محافظة صعدة إلى محافظة الجوف والتقدم إلى عمق المديريات الشرقية لمحافظة صعدة معقل الانقلابيين.



وشهدت جبهة ثرة بمحافظة أبين اشتباكات عنيفة بين المقاومة وميليشيا الحوثي، حيث تصدت المقاومة لمحاولة تسلل للمليشيات وكبدتها خسائر فادحة.



20 قتيلاً



في الأثناء، قتل 20 عنصراً من الميليشيات الانقلابية، وأسر 50 عنصراً آخرين، في مواجهات خاضتها قوات الجيش الوطني ضد الميليشيات الانقلابية في مناطق ناطع بمحافظة البيضاء. وقالت وكالة الأنباء الرسمية «سبأ» انه لقي 20 من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية مصرعهم وأصيب خمسة اخرين بينهم القيادي الحوثي المدعو «ابوهاشم» مشرف الميليشيات في مناطق ناطع بمحافظة البيضاء في اشتباكات عنيفة بين الجيش الوطني والمقاومة من جهة وميليشيات الحوثي الإمامية من جهة أخرى.