«تنظيم الحمدين» يهدد سعود القحطاني بالقتل

قال المستشار بالديوان الملكي السعودي سعود القحطاني إنه تلقى تهديدات بالقتل من الدوحة، واصفاً الموالين لتنظيم الحمدين الذين أطلقوا هذه التهديدات بالأقزام. وأضاف القحطاني، عبر حسابه بموقع «تويتر»، إنه «جاني من الدوحة وعيد وسواليف وأقول للأقزام زيدوا زيادة شاعر تنظيم الحمدين يهددني باسم معازيبه صراحة بالقتل.

تجدر الإشارة بأن الشاعر الخليجي علي الشبرمي والمعروف بموالاته لتنظيم الحمدين هو من أطلق التهديدات للقحطاني. وحظي القحطاني بمكانة كبيرة في صفوف المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي الذين لاحقوا تغريداته وتناقلوها، وخصوصا إبّان الأزمة القطرية التي كان هو أحد نجومها الإعلاميين.

وكشف القحطاني الكثير من فصول المؤامرة القطرية، الأمر الذي جعله على رأس قائمة المستهدفين من قبل «الجزيرة» وأخواتها. استطاع تحويل موقع «تويتر» إلى أكبر ساحة مواجهة ضد إعلام «تنظيم الحمدين»، مطوعاً حروف موقع التواصل الاجتماعي التي لا تتجاوز الـ140 لمقارعة قناة تنظيم الحمدين.