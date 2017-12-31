فؤاد علام: دعم بعض الدول للإرهاب صعب مكافحته

قال اللواء فؤاد علام عضو المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، إن استخدام التنظيمات الإرهابية التكنولوجيا الحديثة أمر خطير، حيث صعبت من مهمة الأمن وأعطت تسهيلات للتنظيمات الإرهابية، لافتاً إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي سهلت من تواصل أعضاء التنظيمات.

وأضاف «علام»، خلال حواره عبر فضائية «دي إم سي»، أن هناك دعماً وتمويلاً عالمياً للتنظيمات الإرهابية، لافتًا إلى أن قطر وإيران وعدد من الدول يمولون العناصر الإرهابية، بالإضافة إلى جماعة الإخوان.

وأشار إلى أن التنظيمات الإرهابية قديمًا كانت تستهدف محلات الذهب بحثاً عن تمويل والآن أصبح هناك دول تمولها، مضيفًا: «حصول التنظيمات الإرهابية على السلاح بأنواعه أصبح أكثر سهولة عن الماضي».