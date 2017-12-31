الجزيرة ترتّب لفيلم تحريضي عن مصر

تستمر قطر في التآمر بشتى السبل لزعزعة استقرار مصر، وفيما سعت الإمارة التي تحتضن جماعة «الإخوان» الى الالتفاف وتقوية علاقتها بدولة افريقية للعبث بالأمن المائي المصري، تواصل قناة الجزيرة محاولاتها الخسيسة لتشويه الدولة المصرية إذ تستعد القناة لتصوير فيلم تسجيلي محرض ضد الدولة المصرية قبيل الانتخابات الرئاسية لتشويه القيادة السياسية بعد فشل جماعة الإخوان في إيجاد مرشح بانتخابات الرئاسة 2018.

وكشفت صحيفة اليوم السابع المصرية أن قناة الجزيرة ترتب لتصوير فيلم تسجيلي محرض ضد الدولة المصرية قبيل الانتخابات الرئاسية لتشويه القيادة السياسية بعد فشل جماعة الإخوان في إيجاد مرشح بانتخابات الرئاسة 2018، ووصف برلمانيون وسياسيون الشخصيات المشاركة في الفيلم، بالمتآمرين والخونة قائلين: «من يشارك في تصوير هذا الفيلم من المصريين يتآمر على الوطن فقناة الجزيرة أداة إعلامية لتنفيذ المشروع القطري لضرب المنطقة العربية واستهداف استقرار مصر».

وقال د. وائل النحاس، أستاذ الاقتصاد، إنه تلقى اتصالاً من جانب أحد العاملين بقناة الجزيرة الإخبارية، يعرض عليه المشاركة في فيلم تسجيلي، يتناول الأوضاع داخل مصر في شتى المجالات سياسياً وثقافياً واجتماعياً واقتصادياً إضافة إلى حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن الفيلم يهدف إلى تشويه القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزعم أنه سبب التدهور في كل هذه المجالات.