الجيش اليمني يعلن السيطرة على منطقة اليتمة بالجوف

أعلنت قوات الجيش اليمني، السبت، عن تحرير منطقة اليتمة مركز مديرية خب الشعف كبرى مديريات محافظة الجوف شمال البلاد، بعد أيام من إطلاق عملية عسكرية واسعة لتطهير بقية مناطقها من سيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية في بيان عاجل ومقتضب، إن قوات الجيش تمكنت من تحرير منطقة اليتمة من ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وأكد رئيس عمليات المنطقة العسكرية السادسة، العميد طه شمان، أن قوات الجيش الوطني حررت منطقة اليتمة بعد أن تمكنت من تحرير منطقة المهاشمة الاستراتيجية الواقعة على الخط الدولي والتي تربط بين البقع والعقبة وسط فرار جماعي لعناصر الميليشيات.

وأضاف "أن قوات الجيش قطعت خطوط الإمداد على مليشيا الحوثي الإيرانية في جبهات صبرين والعقبة" .