جريمة قتل في مجمع سيتي سنتر مسقط

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:
صورة
طباعة Email

أكدت الشرطة العمانية على حسابها في موقع "تويتر" وقوع جريمة قتل في مجمع سيتي سنتر مسقط، مشيرة إلى القاء القبض على المتهم وأن القضية قيد الإجراءات.

يأتي ذلك على خلفية مقاطع الفيديو والصور التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي عن الجريمة حيث أوضحت الشرطة أن الوسيلة المستخدمة في الجريمة هي السلاح الأبيض ( سكين ) وليس كما يتداول أنها بطلقٍ ناري، ونتج عن الجُرم وفاة شخص وإصابة شخصين أخرين. كما تهيب الشرطة بعدم تداول الصور أو مقاطع الفيديو المتعلقة بهذه الجريمة.

وأسفرت الجريمة عن مقتل أحد عناصر شرطة عمان السلطانية فيما أفادت الشرطة بأن المتهم بارتكاب جريمة القتل في سيتي سنتر يحمل وثيقة تشير أنه مختلٌ عقلياً.

طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon