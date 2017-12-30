أكدت الشرطة العمانية على حسابها في موقع "تويتر" وقوع جريمة قتل في مجمع سيتي سنتر مسقط، مشيرة إلى القاء القبض على المتهم وأن القضية قيد الإجراءات.

يأتي ذلك على خلفية مقاطع الفيديو والصور التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي عن الجريمة حيث أوضحت الشرطة أن الوسيلة المستخدمة في الجريمة هي السلاح الأبيض ( سكين ) وليس كما يتداول أنها بطلقٍ ناري، ونتج عن الجُرم وفاة شخص وإصابة شخصين أخرين. كما تهيب الشرطة بعدم تداول الصور أو مقاطع الفيديو المتعلقة بهذه الجريمة.

بالإشارة إلى مقاطع الفيديو والصور التي يتم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود جريمة قتل في مجمع سيتي سنتر مسقط تؤكد الشرطة وقوع الجريمة كما تؤكد إلقاء القبض على المتهم والقضية قيد الإجراءات. — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) December 30, 2017

وأسفرت الجريمة عن مقتل أحد عناصر شرطة عمان السلطانية فيما أفادت الشرطة بأن المتهم بارتكاب جريمة القتل في سيتي سنتر يحمل وثيقة تشير أنه مختلٌ عقلياً.