الدوحة تستخدم نصاباً محترفاً للتدليس السياسي

أكدت قناة العربية، أن الإعلام القطري لجأ إلى استخدام كومبارس محترف بغرض «التدليس» عليها في تقرير «المجنسين الرياضيين في قطر»، في حين أن قصة تجنيس الرياضيين معروفة للجميع، ولا تحتاج إثبات.

وقال موقع القناة إن الكومبارس حامد المقطري زعم أنه تعرض للضغوط والتلقين، ليتحدث عن أن منتخب قطر يتم تشكيله من لاعبين مجنسين. وبالبحث عن تاريخ المقطري يتبين أن له سوابق بالاحتيال والادعاء فهذا الشخص يقيم في قطر.

ووثق مقطع عمليات النصب والاحتيال التي يقوم بها المقطري زعم أنه سفير نوايا حسنة ومدافع عن حقوق الإنسان، بغرض الوصول إلى الشخصيات البارزة عربياً ودولياً، لكن الحقيقة أن لقب السفير مزيف ومفبرك.