سفارة السعودية بأنقرة:ما نشر حول انقلاب في قطر باطل

أكدت سفارة السعودية في أنقرة أن ما نشر حول أن تركيا منعت الانقلاب في قطر ادعاءات باطلة ضد المملكة. وقالت السفارة في بيان، إن ما نشرته مجلة «جارتشيك حياة» بتاريخ 25 ديسمبر الجاري، والذي تضمن ادعاءات باطلة ضد المملكة، وتناقلتها وسائل إعلام تركية.

وأكد البيان رفض سفارة السعودية ما جاء في تلك المادة من مزاعم ضد المملكة، بأنها سعت لتدبير انقلاب في دولة سبق أن أعلنت المملكة قطع علاقتها معها منذ يونيو الماضي. وشدد البيان على أن ما نشر ادعاءات باطلة لا أساس لها من الصحة.

وأعربت سفارة السعودية في أنقرة عن استنكارها من الزج باسم المملكة في مثل هذه الادعاءات. وتابع البيان «لاسيما أن الدولة التي يزعم التقرير أن تركيا دافعت عنها هي نفسها نفت صحته». ودعت السفارة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمصداقية.