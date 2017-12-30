خطة لتأمين المنشآت الحيوية ودور العبادة في مصر

واصلت القوات المسلحة المصرية ووزارة الداخلية، جهودهما المشتركة لتأمين الجبهة الداخلية واحتفالات الشعب المصري بالعام الميلادي الجديد 2018 لتأمين المنشآت والأهداف الحيوية ودور العبادة، وذلك وفقاً لمنظومة متكاملة من التنسيق المحكم، وتنظيم التعاون مع الأجهزة المعنية بجميع المحافظات المصرية.

وكثفت قوات حماية المواطنين من القوات المسلحة والشرطة، الانتشار في محيط الشوارع والميادين الرئيسية، وتأمين الطرق والمحاور المرورية والتعاون في تنظيم الحركة المرورية، فيما تم التنسيق بين التشكيلات التعبوية ومديريات الأمن والأجهزة التنفيذية بالمحافظات للاحتفاظ بقوات إضافية مدعومة بعناصر تخصصية وفنية جاهزة للتدخل السريع، لمواجهة كافة المواقف الطارئة التي يحتمل حدوثها، وتوفير الأمن والأمان للمواطنين خلال مظاهر الاحتفال بالعام الميلادي الجديد.