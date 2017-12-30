انتشار عسكري في ابن قردان التونسية

انتشرت وحدات أمنية وعسكرية في مدينة ابن قردان جنوبي تونس، أمس، تحسباً لفرار عناصر إرهابية بعد يوم واحد من تفكيك خلية تكفيرية بالمنطقة ذاتها.

وأفادت الإذاعة التونسية، بأن طائرات عسكرية نفذت طلعات جوية لرصد أي تحركات مشبوهة لعناصر متشددة. كما دفع الجيش بوحدات عسكرية في المدينة.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت الخميس تفكيك خلية متطرّفة تتكون من 6 عناصر في الجهة وتتواصل مع عناصر إرهابية في الخارج، وقد جرى إيقاف خمسة عناصر من بينهم بينما تحصن عنصر سادس بالفرار.

وشهدت المدينة في مارس 2016 هجوماً مباغتاً نفذه مسلحون موالون لتنظيم داعش ضد مقار أمنية وعسكرية بهدف الاستيلاء على المدينة، إلّا أنّ قوات الأمن صدت الهجوم وقتلت العشرات واعتقلت آخرين.