بن دغر: 2018 سيكون عام تنمية وإعادة إعمار

أكد رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر أن عام 2018 سيكون عام تنمية وإعادة بناء وإعمار.

وعاد رئيس الوزراء اليمني امس إلى العاصمة المؤقتة عدن مع عدد من أعضاء الحكومة بعد زيارة للمملكة العربية السعودية اطلعَ خلالها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ونائبه على الصورة العامة لتطبيع الأوضاع الخدمية في المحافظات المحررة، كما التقى خلالها بعدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة لدى اليمن لبحث آخر المستجدات على الساحة الوطنية.

إعادة الإعمار

وأكد بن دغر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الحكومة ستواصل جهودها التي بدأتها العام الماضي في إعادة الخدمات بشكل كامل وإعادة إعمار ما دمرته الحرب في العاصمة الموقتة عدن وباقي المحافظات المحررة، مبشراً بأن عام 2018 سيكون عام تنمية وإعادة بناء وإعمار.

توفير الخدمات

وأشار إلى أن توجيهات رئيس الجمهورية تقضي بتوفير الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الكهرباء والمياه والصحة والتعليم والطرق، وأن الحكومة ستعمل بكل الجهود وبتعاون المخلصين والأوفياء من أبناء عدن والمحافظات المحررة والتحالف العربي ممثلاً بالسعودية والإمارات وبقية الأعضاء على تجاوز الصعاب والتحديات التي فرضتها الحرب والعمل من أجل الوصول إلى تحقيق العدالة والمساواة وقيام الدولة الاتحادية التي اجمع عليها اليمنيون في مؤتمر الحوار الوطني.

دعم القيادة

وجدد رئيس الوزراء دعوته للجميع للوقوف خلف القيادة السياسة لمواجهة خطر مليشيات الحوثي الإمامية وتنظيم القاعدة الإرهابيين والعمل على خروج اليمن من الوضع الراهن ومن حالة الحرب وآثارها.

كما أكد في نفس السياق أن أمن عدن والمحافظات المحررة سيكون من أولويات الحكومة في المرحلة الراهنة.. لافتاً الى أن استتباب الأمن وتطبيع الأوضاع الأمنية ينعكس إيجاباً على الحياة العامة للمواطنين وعلى كافة الأصعدة.