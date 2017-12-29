احتجاجات إيران تتوسع والأمن يعتقل العشرات

لليوم الثاني على التوالي، خرج الآلاف منددين بالنظام الإيراني في مدن عدة الجمعة، لاسيما في كرمانشاه غربي البلاد للتضامن مع المحتجين في مشهد في شمال شرق إيران، وسط محاولات السلطات الأمنية إرهاب المنتفضين عبر شن حملة قمع وإطلاق الوعيد.

وتدخلت قوات الباسيج لقمع متظاهرين في كرمانشاه كانوا يهتفون بشعارات مناهضة للنظام، على غرار "الموت للدكتاتور" و"الموت لروحاني"، بالإضافة إلى هتافات تضامن مع نظرائهم في مشهد أبرزها، "لاتخافوا، كلنا متحدون معا".

وقالت زعيمة المعارضة الإيرانية، مريم رجوي، في تغريدة على تويتر، "التحية للمواطنين الأبطال في كرمانشاه الذين انتفضوا بشعار إمّا الموت آو الحرية والموت لروحاني والموت للدكتاتور ويحتجون ضد الغلاء والفقر والفساد..".

وأضافت رجوي، التي كانت قد دعت الخميس لدعم "الانتفاضة الكبيرة"، "يوم أمس مدينة مشهد واليوم كرمانشاه وغدا عموم إيران. هذه هي الانتفاضة الكبيرة للشعب لإسقاط دكتاتورية الملالي الفاسدة التعسفية".

وردا على انتفاضة الغضب، قالت الوكالة الإيرانية للأنباء، الجمعة، إن رجل دين بارزا في مشهد، ثاني أكبر مدن إيران، دعا قوات الأمن إلى اتخاذ إجراءات صارمة لـ"قمع" مئات المتظاهرين.

ونقلت وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء عن مسؤول قضائي قوله في مشهد، إن الشرطة اعتقلت 52 شخصا في المظاهرات التي خرجت الخميس. وبسبب التعتيم الإعلامي، لم ينتبه الكثيرون في العالم بعد لما يحصل في إيران يوميا وعلى امتداد الأشهر الماضية.