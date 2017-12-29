الداخلية المصرية تكشف تفاصيل إحباط الهجوم على كنيسة حلوان

المصدر:
  • وكالات
التاريخ:
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أعلنت وزارة الداخلية  المصرية خلال بيان صادر لها اليوم الجمعة، أن الأجهزة الأمنية الخاصة بتأمين كنيسة مارمينا بحلوان، تصدت لمجهول يستقل دراجة بخارية حال محاولته اجتياز النطاق الأمنى الخارجى للكنيسة.

أكد البيان أن القوات قامت بالتعامل الفورى معه ونجحت فى إلقاء القبض عليه عقب إصابته وضبط معه سلاح آلى و5 خزينة "150 طلقة" وعبوة متفجرة قبل قيامه بمحاولة إلقائها على الكنيسة.

وأسفر الحادث عن إستشهاد 9 وإصابة 5 آخرين من بينهم أمين شرطة تم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.

وأشار البيان إلى أن الارهابي المشار اليه كان يستهدف إختراق النطاق الأمنى من خلال إطلاق أعيرة نارية ثم تفجير العبوة الناسفة بالقرب من الكنيسة بهدف إحداث أكبر قدر من الوفيات والمصابين، إلا أن سرعة رد فعل القوات وتبادلها إطلاق النيران حال دون ذلك.

وأضاف البيان إن الإرهابى المشار إليه من أبرز العناصر الإرهابية النشطة وسبق له القيام بالعديد من الحوادث الإرهابية والتى أسفرت عن استشهاد عدد من رجال الشرطة والمواطنين، بالإضافة إلى أن الإرهابى كان قد أطلق عددًا من الأعيرة النارية تجاه أحد المحال التجارية بمنطقة مساكن أطلس قبل إقدامه على ارتكاب الواقعة مما أسفر عن استشهاد مواطنين كانا داخل المحل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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