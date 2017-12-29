القبض على أحد منفذي هجوم كنيسة حلوان

بهدف مواجهة الأزمة المالية التي تواجهها، أمرت ميليشيات إيران بنهب ومصادرة ممتلكات أكثر من 1223 من كبار المسؤولين اليمنيين والصحافيين والتجار، كما لجأت إلى المدارس لتجنيد الأطفال بعد أن خسرت الآلاف من المقاتلين في مختلف الجبهات،