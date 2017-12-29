القبض على أحد منفذي هجوم كنيسة حلوان

المصدر:
  • وكالات
التاريخ:
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صرح  مصدر أمني مصري أن قوات الأمن تمكنت من القبض على أحد الارهابيين الذين  نفذوا الهجوم على كنيسة مارمينا  اليوم بحلوان  الذي أسفر عن استشهاد 9 أشخاص وإصابة 5 آخرين في الهجوم .

 

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