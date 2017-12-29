القبض على أحد منفذي هجوم كنيسة حلوان

صرح مصدر أمني مصري أن قوات الأمن تمكنت من القبض على أحد الارهابيين الذين نفذوا الهجوم على كنيسة مارمينا اليوم بحلوان الذي أسفر عن استشهاد 9 أشخاص وإصابة 5 آخرين في الهجوم .
صرح مصدر أمني مصري أن قوات الأمن تمكنت من القبض على أحد الارهابيين الذين نفذوا الهجوم على كنيسة مارمينا اليوم بحلوان الذي أسفر عن استشهاد 9 أشخاص وإصابة 5 آخرين في الهجوم .
قالت وسائل إعلام مصرية إن إرهابياً يحمل عبوات ناسفة ويرتدي سترة حاول اقتحام كنيسة مار جرجس بالتقاطع الغربي بحلوان، أثناء خروج مصلين أقباط من القداس، ثم أطلق وابلا من النيران عليهم ليسقط قتلى وجرحى.
لليوم الثاني على التوالي، خرج الآلاف منددين بالنظام الإيراني في مدن عدة الجمعة، لاسيما في كرمانشاه غربي البلاد للتضامن
ذكرت كنيسة مارمينا بحلوان التي تعرضت صباح اليوم الجمعة لهجوم إرهابي بإطلاق أعيرة نارية تجاه الكنيسة أسماء ضحايا الحادث الارهابي وهم:
أعلنت وزارة الداخلية المصرية خلال بيان صادر لها اليوم الجمعة، أن الأجهزة الأمنية المعينة لتأمين كنيسة مار مينا بحلوان، تصدت لمجهول يستقل دراجة بخارية حال محاولته اجتياز النطاق الأمنى الخارجى للكنيسة.
صرح مصدر أمني مصري أن قوات الأمن تمكنت من القبض على أحد الارهابيين الذين نفذوا الهجوم على كنيسة مارمينا اليوم بحلوان مما أسفر عن استشهاد 10 أشخاص وإصابة 5 آخرون في الهجوم .
قالت وسائل إعلام مصرية إن إرهابياً يحمل عبوات ناسفة ويرتدي سترة حاول اقتحام كنيسة مار جرجس بالتقاطع الغربي بحلوان، أثناء خروج مصلين أقباط من القداس، ثم أطلق وابلا من النيران عليهم ليسقط قتلى وجرحى.
قال رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلاسيو إن 12 شخصا لقوا مصرعهم بينهم طفل رضيع بينما لحقت إصابات بالغة بأربعة خرين في حريق أتى على عدة طوابق في مبنى سكني في حي برونكس بمدينة نيويورك.
اعلنت وزارة الداخلية المصرية عن مصرع ارهابي وإصابة اخر بعد تبادل إطلاق نار مع القوات بمدينة العريش.
انهارت معظم دفاعات ميليشيات الحوثي الإيرانية في دائرتها الأولى عن العاصمة اليمنية صنعاء، وبحسب مصادر عسكرية باتت قوات الشرعية على مشارف حي الروضة الذي كثف الحوثيين من دفاعاتهم حوله بحفر الخنادق،
بهدف مواجهة الأزمة المالية التي تواجهها، أمرت ميليشيات إيران بنهب ومصادرة ممتلكات أكثر من 1223 من كبار المسؤولين اليمنيين والصحافيين والتجار، كما لجأت إلى المدارس لتجنيد الأطفال بعد أن خسرت الآلاف من المقاتلين في مختلف الجبهات،
ذكرت تقارير صحفية أمس أن فريقاً مقرباً من أمير قطر أوكلت له مهمة شن حملة لترهيب أبناء قبيلتي آل مرة والهواجر الذين لا يزالون يعيشون في قطر، وتهديدهم بالسجن،
أكد الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، العقيد أحمد المسماري، أن بلاده تمتلك تسجيلات لمحادثات بين أعضاء في القاعدة وقيادات من نظام الدوحة، وأن قطر تدعم بالمال الإرهابيين في ليبيا.
■ نواكشوط - محمد الحبيب وسط تصاعد الهجمات الإرهابية في منطقة الساحل الأفريقي والمعرف أن قطر من أبرز ممولي الجماعات