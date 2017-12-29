قتلى وجرحى في هجوم إرهابي على كنيسة جنوبي القاهرة

قالت وسائل إعلام مصرية إن إرهابياً يحمل عبوات ناسفة ويرتدي سترة حاول اقتحام كنيسة ماريمينا بالتقاطع الغربي بحلوان، أثناء خروج مصلين أقباط من القداس، ثم أطلق وابلا من النيران عليهم ليسقط قتلى وجرحى.

وأضافت أن عنصراً إرهابياً حاول اختراق السياج الأمني لكنيسة بحلوان، وتعاملت معه قوات الأمن، حيث لقي مصرعه في الحال.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية إن 10 أشخاص قتلوا وأصيب 5 آخرون في الهجوم الذي وقع اليوم الجمعة على كنيسة في ضاحية حلوان بجنوب القاهرة.

وتطارد الشرطة المصرية مسلحا آخر فر بعد الهجوم على الكنيسة في حلوان.

وانتقل اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، إلى مكان الحادث، للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.