بغداد تمدد حظر الرحلات الدولية إلى كردستان

أعلنت مديرة مطار أربيل الدولي تالار فائق صالح، أمس، أن بغداد قررت تمديد حظر الرحلات الجوية الدولية في مطاري السليمانية وأربيل في إقليم كردستان، حتى أواخر فبراير المقبل. وحظرت الحكومة العراقية الرحلات الدولية من وإلى المطارين في خطوة عقابية رداً على الاستفتاء حول مستقبل كردستان الذي نظمته سلطات الإقليم وحظرته بغداد باعتباره غير قانوني.

وفي أعقاب الاستفتاء في 25 سبتمبر الماضي، استعادت القوات العراقية من قوات البشمركة الكردية غالبية الأراضي المتنازع عليها مع أربيل، إضافة إلى الآبار النفطية، من دون معارك تذكر. وقالت تالار فائق صالح للصحافيين، إن وزارة النقل أرسلت رسالة بالــبريد الإلكتروني إلى مطارات أربيل والسليمانية، تشير إلى أن الرحلات الدولية محظورة حتى 28 فبراير، وأضافت أن الرحلات الداخلية فقط مسموح بها.