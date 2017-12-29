تأكيد عروبة القدس واستعراض تحديات المنطقة ومكافحة الإرهاب

شارك وفد الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، أعضاء البرلمان العربي في أعمال الجلسة الثانية لدور الانعقاد الثاني للبرلمان العربي التي عقدت، أمس، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية. يضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية في عضويته أعضاء المجلس الوطني الاتحادي كلاً من جاسم عبد الله النقبي عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان.

وخالد بن زايد الفلاسي رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وعائشة بن سمنوه عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والمرأة، ومحمد أحمد اليماحي عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي.

وقال عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان جاسم عبد الله النقبي، إن جلسة البرلمان بحثت العديد من الموضوعات والبنود والمحاور المهمة على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والقانوني وحقوق الإنسان، حيث اعتمد البرلمان في جلسته التقارير المرفوعة من اللجان الأربع الدائمة المنبثقة عنه أهمها اعتماد القدس عاصمة فلسطين.

وعدم الاعتداد بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحادي الذي رفضته معظم الدول كونه مخالفاً للشرعية الدولية. وأضاف أن الجلسة بحثت موضوع رفع السودان من قائمة الإرهاب ورفع الحصار عنه، وقضية الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة من قبل إيران، فضلاً عن التقرير الأول الذي أعدته لجنة الشؤون السياسية عن الحالة السياسية بالوطن العربي ومحاربة الإرهاب.

وأشار إلى أن الجلسة بحثت موضوع هجرة العقول العربية إلى خارج الوطن العربي. من جهته، ذكر رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية خالد بن زايد الفلاسي، أنّ البرلمان اعتمد تقرير اللجنة الاقتصادية والذي تناول مشروع خطة عملها، فضلاً عن الاتفاق على عقد مؤتمر عربي موسع لدعم التكامل الاقتصادي بالمنطقة، والذي تستضيفه المملكة المغربية أبريل المقبل.

وقال الفلاسي إن الملفات السياسية أخذت أيضاً حيزاً من مناقشات أعضاء البرلمان، وبحثوا ما يصب في مصلحة الأمة العربية، وكيفية مواجهة التهديدات الخارجية وخاصة من بعض الدول مثل إيران وسياساتها المخربة في العديد من البلدان ودعمها للحوثيين، فضلاً عن توجيه صواريخ صوب العاصمة السعودية الرياض واحتلالها للجزر الإماراتية الثلاث، طنب الصغرى، وطنب الكبرى، وأبوموسى، ورفضها لكافة الحلول وخاصة القانونية.

بدورها، أكدت عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والمرأة عائشة بن سمنوه، أهمية الجلسة التي انطلقت تحت شعار «القدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين»، وذلك تنفيذاً للخطة التي أعدها البرلمان العربي في جلسته الطارئة بشأن فلسطين باعتماد هذا المسمى.

وذكرت أن الجلسة ركزت على القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية والمحورية للعالم العربي التي يجب أن ندعمها، منوهة أن البرلمان استعرض في جلسته تقرير لجنة فلسطين المنبثقة عنه، وأقر خطة عمل للتصدي لترشح القوة القائمة بالاحتلال لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن خلال الانتخابات 2019-2020.

في السياق، قال عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي محمد أحمد اليماحي، إنّ البرلمان بحث التقرير الذي أعدته اللجنة حول الحالة السياسية في العالم العربي الذي يعد الأول من نوعه خاصة، وان المنطقة تمر بأصعب الفترات والتحديات، حيث أصبحت العديد من البلدان مهددة بفعل الانقسامات والتدخلات الخارجية والإرهاب.