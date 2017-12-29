رؤوس الميليشيات الإيرانية تتهاوى

توالى في الأيام الماضية تهاوي قيادات الميليشيات الحوثية الإيرانية وخسرت الميليشيات التي تعيش أيامها الأخيرة ما لا يقل عن 83 من قيادات الصف الأول، الأمر الذي انعكس على جبهات القتال التي شهدت فرارًا جماعيًا لعناصر الميليشيات الإيرانية من خطوط المواجهة، وفيما يعدُّ تأكيدًا للانتصارات المتوالية التي تحققها قوات التحالف العربي على الأرض في اليمن خلال الفترة الأخيرة، وبما يعد انقلابًا في الموازين على الساحة اليمنية، جاء اعتراف الحوثيين بمقتل العديد من القادة الميدانيين البارزين لهم ليشير بوضوح إلى تغير المعادلة وقرب الإعلان الرسمي عن انهيار قبضة الحوثيين في صنعاء واندحار المشروع الإيراني.

ولأول مرة يعترف الحوثيون بتساقط قياداتهم، وذلك بعدما أقرت ميليشيات الحوثي الانقلابية (التابعة لإيران) رسميًا بمصرع أحد قياداتها البارزة في غارة جوية للتحالف العربي بقيادة السعودية في محافظة الحديدة، غربي اليمن، وذلك في أول اعتراف لها من هذا النوع يتم رصده منذ إشعالها الحرب في اليمن عقب انقلابها على السلطة الشرعية أواخر عام 2014م.

ونعى ما يسمى رئيس المجلس السياسي الأعلى، القيادي الحوثي صالح الصماد، مقتل العميد ياسر فيصل الأحمر، وهو أحد قياداتهم البارزة، والذي تم تعيينه أخيرًا قائدًا للواء 135 مشاة. وهذه من المرات النادرة التي تعترف ميليشيات الحوثي رسميًا بمقتل أحد قادتها، حيث تحرص دائمًا على إخفاء مصرع قادتها «خوفًا من انهيار معنويات مقاتليها».

ولقي القيادي الحوثي ياسر الأحمر مصرعه في غارة جوية للتحالف العربي استهدفته في محافظة الحديدة، غربي اليمن. وكانت أنباء قد تواردت عن مقتل القيادي الحوثي، ياسر فيصل الأحمر، المُعين أخيرًا قائدًا للواء 135، في غارة للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بمحافظة الحديدة، مع عدد من مرافقيه، ويذكر أن الأحمر كان مشرفًا على اقتحام محافظة أب ضمن هجوم الميليشيات قبل 3 أعوام.

بالتزامن لقي ثلاثة من القيادات العسكرية الميدانية لميليشيات الحوثي مصرعهم في غارات للتحالف العربي في محافظة حجة الحدودية مع المملكة، وقالت مصادر يمنية إن صالح الرزامي، وبكر عبدالله صومعة، وحسين الغالبي لقوا مصرعهم في غارات للتحالف في مديرية ميدي وأنهم من القيادات التي تدربت في إيران.

فيما أكد موقع الجيش الوطني، مقتل القيادي الحوثي البارز والرجل الثاني في جماعة الحوثي يوسف المداني، في منطقة الخوخة. وقال موقع الجيش، إن الميليشيات تكبدت منذ مطلع شهر ديسمبر الجاري مقتل أكثر من 80 قيادياً بارزاً في صفوفها خلال المعارك العنيفة في الجبهات مع قوات الجيش الوطني، وبضربات مقاتلات التحالف العربي الجوية.

ورصد «سبتمبر نت» أبرز قيادات الميليشيا الحوثية التي لقيت مصرعها في العديد من المحافظات منها شبوة، والبيضاء، وصنعاء، وحجة، وصعدة، والضالع، والحديدة، والجوف، أبرزهم يوسف المداني.