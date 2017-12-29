جماعة الحوثي تتراجع عن قرار صرف نصف مرتب لموظفي الدولة

تراجعت جماعة الحوثي عن وعود سابقة بصرف نصف راتب للموظفين في المحافظات الخاضعة لسيطرتها. وكان الحوثيون أعلنوا بعد الأحداث التي شهدتها صنعاء مؤخراً وأدت الى مقتل الرئيس السابق صالح عن صرف رواتب ثلاث سنوات من الأموال التي زعمت أنها حصلت عليها من خزائن الرئيس السابق صالح غير أنها تراجعت فيما بعد وأعلنت أنها ستصرف نصف راتب لتتراجع مجدداً وتلغي تلك الوعود كلها. وقال مصدر مسؤول بوزارة المالية، الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء، أن الوزارة لن تتمكن من صرف نصف راتب للموظفين كما وعد رئيس المجلس السياسي للحوثيين صالح الصماد مبرراً ذلك بعدم توفر السيولة الكافية.

ودعا المصدر رئيس المجلس السياسي للحوثيين صالح الصماد لعدم الكذب على الموظفين، وأن يتحمل نتيجة التوجيهات غير المسؤولة التي يطلقها. وأضاف المصدر تصريحات قيادات الحوثيين بشأن الرواتب ما هو إلا محاولة يائسة للتغطية على ما ارتكبته الجماعة من إرهاب وجرائم قتل وتنكيل.