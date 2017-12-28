«التحالف» يضبط أسلحة هربتها إيران للحوثيين

أعلن الناطق باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن تركي المالكي عن ضبط أسلحة هربتها إيران إلى ميليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن. وقال المالكي، خلال مؤتمر صحفي في الرياض أمس، إن عمليات تهريب السلاح إلى الميليشيات المتمردة مستمرة، داعياً «جميع الأطراف» إلى الالتزام بالقرارات الدولية لمنع هذه العمليات.

وأكد التزام التحالف باتخاذ كل الإجراءات لتقديم المساعدات الغذائية والطبية إلى الشعب اليمني. واستعرض آخر التطورات العسكرية، مؤكداً أن قوات الشرعية تمكنت من تطهير محافظة شبوة من ميليشيات الحوثي، وأحرزت مزيداً من التقدم في البيضاء، وكبدت المتمردين خسائر كبيرة.

على الأرض، قُتل العشرات من ميليشيات إيران في مواجهات وغارات شهدتها جبهات القتال في أطراف محافظة الضالع، وفي نهم، إضافة إلى البيضاء وصعدة والجوف. وأسفرت غارات للتحالف عن مقتل عدد من عناصر الميليشيات بينهم قيادات.

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