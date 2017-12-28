عمليّة وشيكة لتطهير جنوبي وغربي كركوك

ذكر مصدر أمني في قيادة عمليات كركوك أن عملية أمنية واسعة ستنطلق قريباً لمطاردة عناصر تنظيم داعش وتمشيط غربي وجنوبي كركوك. وقال ضابط رفيع في الجيش إن اجتماعاً أمنياً مشتركاً عُقد في مقر قيادة عمليات كركوك، تقرر خلاله وضع اللمسات الأخيرة للشروع في عملية أمنية واسعة لمطارده عناصر «داعش» الهاربة والمختبئة في المنازل والهضاب والقرى، بين ناحيتي الرياض والرشاد، ومناطق غرب داقوق ومحيط نهر الزاب غرب كركوك.

وأشار المصدر إلى أن العملية، التي ستنطلق الأسبوع المقبل من خمسة محاور، ستكون بإسناد التحالف الدولي وطيران القوه الجوية وطيران الجيش العراقي، مبيناً أن العملية ستشترك في تنفيذها قطعات الفرقة التاسعة والفرقة 20 وفرقة الإمام علي واللواء 56 والحشد المحلي وقيادة عمليات كركوك.

نزوح عوائل

إلى ذلك، أفاد مصدر عراقي بأن نحو 200 عائلة عراقية هاربة من قضاء الحويجة بمحافظة كركوك عادت إلى مخيم تل السيباط شمالي ناحية العلم، بسبب تزايد نشاط وهجمات عناصر تنظيم داعش المتكررة على قرى في القضاء. وقال المصدر إن معظم العوائل العائدة من نواحي الرياض والرشاد وبعض قرى ناحية العباسي، مضيفاً أنه جرت إعادة تسجيلهم في المخيمات، وتجهيزهم بالمواد الغذائية والمدافئ والمستلزمات الحياتية

أوامر قبض

على صعيد آخر، كشفت عضوة اللجنة القانونية النيابية عالية نصيف، أمس، عن صدور أوامر قبض واستقدام وتحقيق بحق 48 ضابطاً رفيعاً في وزارة الدفاع بتهم فساد.

إلغاء زيارة

أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، أمس، عن إلغاء الزيارة التي كان من المقرر أن يقوم بها وفد برلمان إقليم كردستان إلى بغداد.

ونقل موقع «درواز»، المقرب من حكومة الإقليم، الناطق باللغة الكردية، عن رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، النائب أوميد خوشناو، قوله إن زيارة وفد البرلمان ألغيت بناء على طلب عدد من رؤساء الكتل في البرلمان، مشيراً إلى أن الزيارة في الوقت الراهن لن تحقق النتائج المرجوة منها. وأوضح خوشناو أن هذا النوع من الزيارات إلى بغداد لن يحقق أي نتائج، ويجب أن يكون هناك تنسيق بين حكومة الإقليم وبرلمانه لا خطوات انفرادية، لافتاً إلى أن عملية تهيئة الأرضية لحل المشكلات بين بغداد وأربيل بدأت، بمبادرة الرئيس فؤاد معصوم، وبعثة الأمم المتحدة في العراق.

هجوم

أعلن مصدر أمني عراقي، أمس، مقتل عنصرين من الاستخبارات العراقية في هجوم مسلح شمالي كركوك. وقال المصدر إن مسلحين مجهولي الهوية اغتالوا اثنين من عناصر الاستخبارات يعملان في مديرية استخبارات وأمن محافظة كركوك. ووفق المصدر، جاء ذلك في هجوم على الطريق المؤدي إلى منطقة شوراو شمالي كركوك، ولاذ المهاجمون بالفرار.