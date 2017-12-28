هادي يأمر بمواصلة العمليات العسكرية حتى التحرير

أشاد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بالجهود الكبيرة، التي تقدمها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في المواجهة مع الميليشيات الانقلابية، وأمر بمواصلة العمليات العسكرية حتى تحرير كامل التراب اليمني.

وخلال اتصاله باللواء ناصر الذبياني، قائد المنطقة العسكرية السابعة، التي تضم صنعاء وذمار وعمران، أشاد الرئيس اليمني بالجهود التي تقدمها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وباقي دول التحالف العربي الداعم للشرعية، من خلال وقوفهم المشرف إلى جانب أشقائهم من أبناء الشعب اليمني في مواجهة الميليشيات الانقلابية التي تحاول جر المنطقة إلى أتون صراعات مذهبية وعرقية خدمة لأطراف خارجية لا تريد لليمن والمنطقة الأمن والاستقرار.

المشروع الإيراني

الرئيس هادي شدد على ضرورة «مواصلة العمليات العسكرية والانتصارات على قوى التمرد والانقلاب حتى تحرير كامل التراب اليمني وتخليص الوطن من شرور العصابة الانقلابية التي انقلبت على المشروع الوطني، ومضت تقتل النساء والأطفال والشيوخ وتدمر وتنهب الممتلكات العامة والخاصة بطريقة مجردة من القيم الأخلاقية والإنسانية».

وأكد الرئيس اليمني أن «القضاء على المشروع الإيراني الدخيل على مجتمعنا ووطننا، الذي تنفذه الميليشيات الحوثية في بلادنا، بات أمراً حتمياً ومطلب كل شرائح المجتمع حتى ينعم الجميع بالأمن والاستقرار والسكينة العامة»، مشدداً على ضرورة الوقوف صفاً واحداً إلى جانب أبطال الجيش الوطني وصولاً إلى تحقيق حلم الشعب اليمني المتمثل في الدولة المدنية الاتحادية الحديثة.

محافظ صنعاء

كما أجرى الرئيس اليمني اتصالاً هاتفياً بمحافظ محافظة صنعاء عبدالقوي شريف. واطلع من المحافظ على سير العمليات العسكرية في ظل الانتصارات التي حققها أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهة نهم شرق صنعاء.