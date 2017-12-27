مصر.. أحكام بإعدام 10 مدانين بجرائم إرهابية

قضت المحكمة العسكرية المصرية، "الأربعاء"، بإعدام 10 متهمين في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "أنصار بيت المقدس 3"، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم عماد الدين أحمد محمود لوفاته، والسجن المؤبد لـ30 أخرين.

و دانت المحكمة المتهمين بـ"ارتكاب عدد من الوقائع من بينها، الهجوم على كمين الفرافرة "غرب القاهرة"، بعد رصده ومراقبته، بثلاث سيارات، مرتدين ملابس عسكرية مموهة، وواقيات من الرصاص، ومحرزين أسلحة نارية، عبارة عن 17 بندقية آلية، وبندقية قنص وذخائرها، وقذائف آر بي جي، وعبوات متفجرة".

ووفق قرار المحكمة" اعتلى المتهم هشام عشماوي تبة صخرية، وأطلق أعيرة نارية من بندقية قنص صوب الجنود القائمين، وألقى عبوات متفجرة تجاه أبراج مراقبتها "

واسفر الهجوم عن مقتل "قرابة 30 من مجنداً.

ومثل امام المحكمة في هذه القضية 66 متهماً حضوريا، فضلًا عن 89 متهما غيابياً من بينهم هشام على عشماوي ضابط الصاعقة المفصول، ومحمد أحمد نصر قائد تنظيم كتائب الفرقان المتهم باستهداف سفينة أثناء عبورها لقناة السويس وضرب مقر القمر الصناعي بالمعادي، وسلمى المحاسنة عضو مجلس شورى التنظيم وفقا للتحقيقات، بالإضافة لقيادات أخرى للتنظيم".