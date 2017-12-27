الاحتلال ينفّذ مداهمات واعتقالات في الضفة والقدس

شنّت قوات الاحتلال، فجر أمس، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، تم خلالها اعتقال 21 فلسطينياً، فيما اندلعت مواجهات خلال اقتحامها لمدن ومخيمات الضفة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 12 مواطناً من بلدتي سلوان، والعيسوية، بعد مداهمة منازلهم، وحولتهم إلى مراكز التوقيف والتحقيق في مدينة القدس. واعتقلت قوات الاحتلال، أربعة فلسطينيين من طولكرم، وضواحيها. واعتقلت قوات الاحتلال سبعة شبان، بينهم أشقاء، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها في مخيم عايدة شمالي بيت لحم.

وسلّم الاحتلال بلاغات استدعاء لأربعة شبان من بلدة بيت أمر شمال الخليل، فيما اقتحمت قواته بلدة عزون شرقي قلقيلية، واعتدت على مسنة خلال تفتيش منزلها وطالبتها بتسليم نجلها، كما اندلعت مواجهات في بلدتي قباطية ورمانة قرب جنين. وشملت حملة المداهمات التي شنتها قوات الاحتلال، فضلاً عن الاعتقالات تفتيش والعبث بمحتويات المنازل وتحقيقات ميدانية لمواطنين فلسطينيين ومصادرة ورشة حدادة ومخرطة بجنين بزعم تصنيعها لأسلحة.

مواجهات

وزعم جيش الاحتلال أنّ المعتقلين مطلوبون لأجهزة الاحتلال الأمنية الإسرائيلية، حيث تم تحويلهم للتحقيق لدى الجهات الأمنية المختصة. واقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية جنوبي مدينة جنين، وداهمت عدداً من المنازل وفتشتها فيما اندلعت مواجهات.

وقال مواطنون فلسطينيون إن جنود الاحتلال داهموا منازل في حي الزكارنة بذريعة البحث عن أموال غير قانونية، وفتشوا عدداً من المنازل دون اعتقالات، مشيرين إلى أن الشبان تصدوا لجنود الاحتلال وأشعلوا الإطارات ورشقوهم بالحجارة قبل أن تنسحب قوات الاحتلال من البلدة. ونكلت قوات الاحتلال في قلقيلية بعائلة مطلوب في بلدة عزون شرقي المدينة واعتدت على ذويه، في تكرار لاقتحام المنزل في الآونة الأخيرة.

إلى ذلك، أصيب عشرات الطلبة الفلسطينيين صباح أمس، بالاختناق، بعد إطلاق قوات إسرائيلية قنابل الصوت والغاز والرصاص، داخل باحة مدرسة «عز الدين القسام» في بلدة يعبد، جنوب غربي جنين بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا عن مدير المدرسة طارق عمارنة، أن «قوات الاحتلال اقتحمت ساحة المدرسة، دون أي مبرر، وباشرت بإطلاق القنابل المسيلة للدموع، والأعيرة النارية داخل الصفوف، وذلك أثناء إجراء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، ما أدى إلى إصابة العشرات من الطلاب بالاختناق وهلع».

توغّل

في الأثناء، توغلت عدة آليات لقوات الاحتلال شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة. وأفادت مصادر، بأن ست جرافات عسكرية إسرائيلية توغلت مسافة محدودة في القطاع، وأوضحت أن الآليات شرعت في التجريف بمحاذاة السياج الفاصل، بدعم من طائرات استطلاع إسرائيلية.

كما أعلن نادي الأسير الفلسطيني، أمس، أن الاحتلال اعتقل أكثر من 600 فلسطيني من الضفة الغربية وشرق القدس، منذ بدء الاحتجاجات على الإعلان الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.