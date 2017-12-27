الشرعية تحبط اختراق الحوثي جبهة الساحل

بحث التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن مع قيادات يمنية أمس الترتيبات العسكرية لاستكمال تحرير مديرية نهم والوصول إلى العاصمة واستكمال تحرير محافظة البيضاء، في وقت تمكنت قوات الجيش الوطني بالساحل الغربي صد هجوم لميليشيات الحوثي الإيرانية شرق مدينة الخوخة كما صدت المقاومة هجوماً آخر قرب معسكر خالد في منطقة الهاملي غربي تعز.

وناقش اجتماع ضم قيادة قوات التحالف العربي وقيادة الجيش الوطني وترأسه نائب الرئيس اليمني الفريق علي محسن الأحمر الترتيبات العسكرية لاستكمال تحرير مناطق مديرية نهم والوصول إلى العاصمة واستكمال تحرير محافظة البيضاء.

انتصارات

وحسب المصادر كرس الاجتماع لمناقشة الانتصارات التي تحققت في جبهتي نهم وأرحب شرق صنعاء وخطة التقدم إلى مشارف المدينة من جهتي مديرية بني حشيش ومديرية أرحب المطلة على مطار صنعاء الدولي، وكذلك تحرير ثلاث من مديريات محافظة البيضاء واستكمال عملية تحرير المحافظة وصولاً إلى محافظة ذمار.

من جهتها ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الاجتماع شدد على أهمية مضاعفة الجهود باتجاه استكمال التحرير وتأهيل منتسبي الجيش وتدريبهم وتفقد أحوالهم، منوهاً إلى ما يعانيه أبناء الشعب اليمني في ظل سيطرة ميليشيات الحوثي الإيرانية على مؤسسات الدولة وارتكاب تلك الميليشيات مختلف الجرائم بحق اليمنيين من قتل واختطاف وتعذيب وترويع.

في الأثناء، تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة بالساحل الغربي صد هجوم لميليشيات الحوثي الإيرانية على مواقعها شرق مدينة الخوخة. وفي تصريح لـ«البيان» قال مدير الدائرة الإعلامية لجبهة الساحل الغربي أصيل السلقدي إن مواجهات عنيفة خاضتها قوات العمالقة الجنوبية والمقاومة التهامية وبإسناد من قوات التحالف العربي مع الانقلابيين أسفرت عن سقوط 23 من عناصر ميليشيات الحوثي الإيرانية في مزارع اليابلي شرق مدينة الخوخة بمحافظة الحديدة.

وأضاف السلقدي أن قوات الجيش والمقاومة تمكنت من أسر عدد من عناصر الميليشيات خلال مواجهات خاضتها شمال منطقة القطابا، مؤكداً مشاركة طيران التحالف العربي بشن غارات جوية مكثفة استهدفت تعزيزات وتجمعات وآليات لميليشيات الحوثي في شرق وشمال الخوخة وفي الطريق الرابط بين الخوخة وحيس.

وفي سياق متصل، تصدت قوات العمالقة الجنوبية لهجمات متسللين حوثيين شرق معسكر خالد بن الوليد، وكبدتهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، كما استهدفت مدفعية التحالف العربي مجاميع وتعزيزات لميليشيات الحوثي بالقرب من منطقة الهاملي التابعة لمديرية موزع.

وانفجرت عبوة ناسفة حرارية من مخلفات ميليشيات الحوثي الإيرانية في حافلة نقل ركاب مدنية بمنطقة حسي سالم التابعة لمديرية المخا أدت لمقتل مواطنين اثنين وجرح أربعة آخرين كانوا مسافرين على متن الحافلة.

يذكر أن ميليشيات الحوثي عمدت إلى تلغيم عدد من الطرقات والقرى والمزارع قبل فرارها من المخا والخوخة ولا تزال الفرق الهندسية بالجيش الوطني والتحالف تعمل على تطهير هذه المناطق لتأمين حياة المواطنين.

مواجهات تعز

إلى ذلك، استهدفت مقاتلات التحالف العربي بقيادة تعزيزات للميليشيات الإيرانية في ضواحي مدينة تعز. وذكرت مصادر عسكرية أن الغارات دمرت عربات عسكرية ومدرعات كانت تتمركز في منطقة «عشقل» في بلدة الحيمة، بمديرية التعزية الواقعة في الضاحية الشرقية لمدينة تعز. وتدور مواجهات مستمرة بين سكان بلدة «الحيمة» من جهة والميليشيات الانقلابية من جهة ثانية، مع استمرار الأخيرة بقصف السكان في المنطقة ومحاولة اقتحامها

. في غضون ذلك، قال مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) «إن مقاتلات التحالف استهدفت تعزيزات للميليشيات مكونة من أطقم عسكرية ومدرعات متمركزة في عشفل إحدى مناطق الحيمة بمديرية التعزيزية شرق تعز وأسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات».

من جهة أخرى، استشهد عشرة مواطنين يمنيين من أسرة واحدة إثر تجربة إطلاق صاروخ دفاع جوي فاشلة نفذتها ميليشيات الحوثي الإيرانية في العاصمة صنعاء. وأوضحت مصادر محلية لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الميليشيات الحوثية فشلت في إطلاق صاروخ من منتزه «فرح لاند» ما أدى إلى سقوطه في منطقة قريبة من المنتزه في محيط القبر المصري بمنطقة عصر.

انضمام

من ناحية أخرى، وصل الشيخان أحمد العواضي وذياب الوهبي مع عدد كبير من أبناء القبيلتين إلى مديرية نعمان لينضما إلى قوات الشرعية في محافظة البيضاء. وأكدت قبائل العواضي والوهبي على ضرورة تحرير محافظة البيضاء وكافة المناطق اليمنية من الميليشيات الحوثية. يذكر أن قبائل العواضي والوهبي أعلنت انضمامها إلى قوات الشرعية ورفدت جبهات القتال في البيضاء.