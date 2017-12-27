الحوثي يصدر تعميماً يشرّع نهب 1223 حساباً بنكياً لمعارضيه

أصدرت ميليشيات الحوثي، تعميماً موجهاً إلى جميع البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية، تلزمهم فيه بالتحفظ على حسابات لشخصيات ومؤسسات يمنية معارضة للتمرد. ونشر موقع «العاصمة أونلاين» وثائق لتوجيه ميليشيات الحوثي التي عممتها على جميع البنوك العاملة في مناطق سيطرتها بتجميد حسابات قائمة تضم 1223 شخصية في الحكومة الشرعية، وعدد من المؤسسات الخيرية الأهلية.

وجاء التعميم الحوثي الصادر عن وحدة جمع المعلومات المالية بتوقيع «وديع محمد السادة» والموسوم بـ«سري وعاجل» إن التوجيه جاء بناءً على توجيهات نائب وزير الداخلية الموالي للميليشيات والتي يطلب فيها التعميم على البنوك بإجراء الحجز التحفظي على الحسابات البنكية المبينة في الكشف المرفق وعددهم 1223 اسماً.

وفي وقت سابق، وجهت الميليشيات تعميماً إلى كافة البنوك اليمنية، يلزمها بإيقاف الصرف من حسابات 6 شركات.

وبموجب التعميم الصادر في 19 من الشهر الجاري، فإن الشركات المشمولة بالتجميد هي الخطوط الجوية اليمنية، يمن موبايل، شركة مأرب للتأمين، شركة كمران، شركة ميون للصناعات، وشركة أساس العقارية، مذيلا التعميم بأن ذلك على مسؤولية وزارة المالية.