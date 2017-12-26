مصر تنفذ حكم الإعدام فى 15 مدانا بقضايا إرهاب

المصدر:
  • اليوم السابع
التاريخ:
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أكدت مصادر أمنية، أن مصلحة السجون بوزارة الداخلية المصرية، نفذت حكم الإعدام فى 15 من المدانين بقضايا إرهاب.

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