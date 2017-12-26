مصر تنفذ حكم الإعدام فى 15 مدانا بقضايا إرهاب

أكدت مصادر أمنية، أن مصلحة السجون بوزارة الداخلية المصرية، نفذت حكم الإعدام فى 15 من المدانين بقضايا إرهاب.
أكدت مصادر أمنية، أن مصلحة السجون بوزارة الداخلية المصرية، نفذت حكم الإعدام فى 15 من المدانين بقضايا إرهاب.
أكد مسؤولون أفغان أن 12 شخصاً، بينهم مدنيون وأفراد من الشرطة، لقوا حتفهم في هجومين منفصلين في العاصمة كابول وإقليم
أكدت وزارة الداخلية السعودية أمس أن المملكة تواجه مجموعات إرهابية منظمة لها علاقات مع إيران، معلنة استشهاد جندي وقتل
أعلن النائب العام الإيراني عباس جعفري دولت أبادي، أمس، أن المحكمة العليا في إيران قضت بتأييد حكم الإعدام الصادر بحق
أعلنت القوات المسلحة المصرية، أمس، عن مقتل 8 عناصر إرهابية شديدة الخطورة والقبض على آخر في عمليات بوسط سيناء. وقال
تأهبت سلطات فيتنام لنقل أكثر من مليون شخص من مناطق منخفضة على الساحل الجنوبي للبلاد مع اقتراب إعصار تسبب في سيول
أوضح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده لا تعتزم نقل قواتها من قاعدة حميميم العسكرية في سوريا إلى مصر. وقال
تمكّن الأمن العراقي من سحق بقايا تنظيم داعش وخلاياه النائمة في عدة مناطق أبرزها نيـــنوى وغربي كركوك، فيما شدّدت قيادة
يمضي الاحتلال في مخططاته الاستيطانية بكل صلف وتحدٍ وتجاهل للمجتمع الدولي وشرعيته، بعد أن فتح له القرار الأميركي الباب
يوماً إثر آخر تتكشف انتهاكات حقوقية مؤلمة من قبل ميليــشيات الحوثي الإرهابية، وبممارسات يخجل الإنسان السوي عن الإتيان
حقق الجيش اليمني انتصارات جديدة في معارك تحرير محافظة البيضاء بعد يوم من دخول الحدود الإدارية للمحافظة حيث حرر موقع
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 12500 سلة غذائية على عدد من مديريات محافظة حجة ضمن برنامج إغاثي عاجل