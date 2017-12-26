مقتل 8 إرهابيين في سيناء

أعلنت القوات المسلحة المصرية، أمس، عن مقتل 8 عناصر إرهابية شديدة الخطورة والقبض على آخر في عمليات بوسط سيناء.

وقال الناطق العسكري المصري العقيد تامر الرفاعي، إنه في إطار الجهود المكثفة للقوات المسلحة المصرية لدحر الإرهاب، تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني بالتعاون مع القوات الجوية خلال الأيام القليلة الماضية من القضاء على 8 إرهابيين شديدي الخطورة والقبض على آخر بوسط سيناء. كما تم اكتشاف وتدمير 8 مخابئ ودراجة نارية وعبوة ناسفة.

وتمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني بالتعاون مع القوات الجوية المصرية من ضبط مخزن يحتوي على كميات كبيرة من نبات البانجو المخدر وضبط 5 عربات تحتوي على كميات كبيرة من المواد المخدرة.