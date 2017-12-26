«الشرعية» تحرر موقع الثعالب الاستراتيجي

حقق الجيش اليمني انتصارات جديدة في معارك تحرير محافظة البيضاء بعد يوم من دخول الحدود الإدارية للمحافظة حيث حرر موقع الثعالب الاستراتيجي في مديرية قيفة، في وقت استهدفت مقاتلات التحالف اجتماعاً لقيادات مليشيات إيران خلال اجتماع موسع لهذه المليشيات في مدينة ذمار جنوب صنعاء فيما أعلنت قوات الجيش مقتل 600 من المليشيات خلال أسبوع من القتال في مختلف الجبهات.

وحررت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، مواقع استراتيجية في محافظة البيضاء. وقال مصدر ميداني لـ«سبتمبر نت» إن معارك عنيفة دارت بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة وبين المليشيا الحوثية من جهة أخرى، في مديرية قيفة.

وبحسب ما ذكر المصدر فإن قوات الجيش الوطني والمقاومة حررتا خلال المعارك موقع الثعالب الإستراتيجي، وسط فرار جماعي للمليشيا الحوثية. وخلفت المعارك وفقاً لما أورد المصدر قتلى وجرحى من المليشيا، من بين القتلى قائد عناصر الحوثي بمناطق الزوب المدعو «أحسن علي حسن فارع».

كما دارت معارك ضارية بين المقاومة الشعبية والمليشيا الحوثية في منطقة الشواهرة، إثر هجوم لأبطال المقاومة على مواقع المليشيا في الجفجف، القريب من قرية المنابهة. إلى ذلك، فجرت المليشيا الحوثية لليوم الثاني على التوالي العديد من الطرقات بمحافظة البيضاء، حيث فجرت عبارات الطرق بمديريات الزاهر، وذي ناعم طياب، خوفاً من تقدم قوات الجيش الوطني.

اجتماع حوثي

في الأثناء، قالت مصادر عسكرية إن مقاتلات التحالف استهدفت اجتماعاً لقيادات المليشيا الحوثي في مبنى محافظة ذمار، جنوبي العاصمة صنعاء. وذكرت أن ست غارات استهدفت الاجتماع الموسع لقادة المليشيات في مبنى المحافظة ومحيطه أثناء اجتماع هذه القيادات، لبحث مواجهة تقدم الجيش الوطني في محافظة البيضاء المجاورة لذمار.

ووفقاً لهذه المصادر فإن المليشيات بدأت بسحب الأسلحة الثقيلة من محافظة البيضاء إلى أطراف محافظة ذمار مع تقدم قوات الجيش داخل المحافظة. وقالت مصادر إعلامية لـ«البيان» إن الحصيلة الأولية للغارات على محافظة ذمار، مايقارب 20 قتيلا وعشرات الجرحى غالبيتهم قيادات أمنية وعسكرية كبيرة، وتم نقل جثثهم إلى مستشفى ذمار.

مقتل 600

إلى ذلك، أعلن الجيش اليمني،، مقتل 600 حوثي ومئات الجــــرحى وأسر 268 في المعارك والغارات التي شهدتها مختلف الجبهات خلال الأسبوع الماضي. وذكر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع إن معظم القتلى والأسرى في أثناء معارك تحرير مديرية بيحان بمحافظة شبوة.

وأوضح أن المليشيا الحوثية في محافظة شبوة، خسرت خلال أسبوع من المعارك العنيفة، ما لا يقل عن200 قتيل، وما يقارب 300جريح وأسر 233 عنصراً من المليشيا الحوثية بينهم 16 قيادياً ومشرفاً منهم قائد الدروع، والقيادي المدعو «أبو صقر»، ومدير شؤون المالية والبشرية المكنى بـ«الشرفي»، والــــقائد الميــــداني المكنى «أبو جابر».

وفي محافظة تعز، تكبدت المليشيا ما لا يقل عن 64 قتيلا بينهم القياديان الميدانيان «أبو مران» و«أبو الصــــادق» قائد المليشيا لقطاع الرحبة، في منطقة الكدحة.

وفي مديرية نهم، حررت قوات الجيش الوطني جبال القناصين، والدشوش، والتفاحة، وعدة مواقع، السبت، بعد معارك مع المليشيا الحوثية، بالتزامن مع ضربات جوية مكثفة لمقاتلات التحالف.