تطهير مناطق في نينوى من بقايا «داعش»

تمكّن الأمن العراقي من سحق بقايا تنظيم داعش وخلاياه النائمة في عدة مناطق أبرزها نيـــنوى وغربي كركوك، فيما شدّدت قيادة العمليات المشتركة، على اعتزامها القضاء على تنظيم الرايات البيض قريباً.

وأعلن قائد شرطة محافظة نينوى، العميد الركن واثق الحمدانى، أن عدد قتلى إرهابيي «داعش» جنوب شرقي الموصل، بلغ ثمانية لقوا حتفهم خلال مداهمة وكر لبقايا التنظيم في المنطقة.

وقال الحمداني إن العملية نفذتها قوة من شرطة نينوى بإسناد من قوات التحالف، موضحاً أن ثلاثة من القتلى كانوا يرتدون أحزمة ناسفة، فيما ألقت القوة القبض على آخر بحوزته سلاح رشاش، في منطقة حاوي أصلان بناحية النمرود.

إلى ذلك، قتل ستة أشخاص في اشتباكات بين الحشد العشائري وتنظيم داعش جنوب غربي كركوك. وقال مصدر إمني، إن ستة أشخاص قتلوا في حصيلة نهائية لاشتباكات اندلعت بين عناصر من الحشد العشائري ومسلحي «داعش» في قرية الربزة التابعة لناحية الزاب في قضاء الحويجة، جنوب غربي كركوك.

كما ذكر مصدر أمني بمحافظة كركوك، أن رئيس قبيلة الجحيش في كركوك وزوجته قتلا على طريق كركوك - الحويجة، جنوب غربي المحافظة. وأضاف المصدر أن عناصر من «داعش» نصبوا سيطرة وهمية على طريق كركوك- الحويجة، وأوقفوا عجلة رئيس قبيلة الجحيش في محافظة كركوك وليد الجحيشي ليغتالوه وزوجته، لافتاً إلى أن عناصر «داعش» لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.

قتل متورطين

في السياق، صرح قائد عسكري عراقي، أمس، بمقتل ستة من عناصر تنظيم داعش، في عملية أمنية لملاحقة المتورطين باغتيال ضابط شرطة برتبه عقيد ونجله غربي كركوك. وقال اللواء علي فاضل عمران قائد عمليات كركوك، إن قطعات عسكرية بالجيش قتلت ثلاثة إرهابيين من داعش من المتورطين باغتيال العقيد فاضل سعيد السبعاوي ونجله وأربعة آخرين من الحشد على الطريق في قضاء الحويجة، بعد عملية ملاحقة ومتابعة لعناصر التنظيم في قرية السعدية. وأضاف أن قطعات من الحشد الشعبي قتلت ثلاثة إرهابيين آخرين من المتورطين جنوبي قصبة بشير جنوبي كركوك.

سحق تنظيم

في الأثناء، أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، أمس، عزمها القضاء على تنظيم الرايات البيض قريباً، مؤكدة امتلاكها معلومات كاملة عنه. وقال الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة العميد يحيى رسول، إن الرايات البيضاء تعد مجموعة إرهــــابية خارجة عن القـــانون لا يتجاوز عدد المـــنتمين إليـــها العشرات، وليس لهم تأثير كبير على المشهد الأمني، لافتاً إلى أنهم لا يمتلكون المؤهلات التي تمكنهم من القيام بعمليات خطيرة.

وأشار رسول إلى أن قيادة العمليات المشتركة تمتلك قاعدة معلومات كاملة عن هذه المجموعة الصغيرة، وتنتظر الوقت المناسب لشن الهجوم النهائي عليها، مشيراً إلى أن هدف عناصر الرايات البيضاء إشعال فتيل أزمة، وإثبات أن الإرهاب ما زال موجوداً، حيث إنهم قاموا باستهداف الأبرياء في مناطق مثل طوزخورماتو بقذائف الهاون وصواريخ الكاتيوشا، ونوّه بأن هناك عمليات مستمرة لملاحقة هؤلاء الإرهابيين بواسطة طيران الجيش، حيث شنت ضربات جوية عليهم وقتل عدد كبير منهم.