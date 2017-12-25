الإعدام لـ 6 متهمين في الشروع باغتيال القائد العام لقوة دفاع البحرين

المصدر:
  • وام
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قضت المحكمة العسكرية الكبرى في مملكة البحرين اليوم بإعدام ستة من المتهمين في قضية تشكيل خلية إرهابية والشروع في اغتيال القائد العام لقوة دفاع البحرين وارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية الأخرى - والمتهم فيها 18 شخصا - إضافة إلى سجنهم 15 سنة وإسقاط الجنسية البحرينية عنهم.

 وذكرت وكالة الأنباء البحرينية " بنا " أن المحكمة قضت بإدانة سبعة من المتهمين عن التهم المسندة إليهم والحكم عليهم بالسجن لمدة سبع سنوات مع إسقاط جنسيتهم البحرينية .. فيما قضت ببراءة خمسة من المتهمين مما أسند إليهم في لائحة الاتهام .

وأشارت الوكالة إلى أن المتهمين منهم 10 حاضرين وثمانية هاربين داخل مملكة البحرين وخارجها في كل من إيران والعراق.  
 
   

 
 

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