تعرف على الدولة الثانية التي تعلن نقل سفارتها إلى القدس

أعلن رئيس غواتيمالا جيمي موراليس أمس الأحد أن بلاده ستنقل سفارتها في اسرائيل إلى القدس، وذلك بعد قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب حول المدينة المقدسة الذي اثار موجة تنديد واسعة.

وبعد محادثة مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، كتب موراليس على صفحته على موقع فيسبوك ان "احد اهم المواضيع كان عودة سفارة غواتيمالا الى القدس" من تل ابيب.

وقال موراليس "لهذا السبب أعلمكم أنني أصدرت تعليمات إلى وزارة الخارجية لتبدأ التنسيق اللازم لتطبيق ذلك".

وعبر الناطق باسم وزارة الخارجية الاسرائيلي ايمانويل نحشون عن شكره لغاوتيمالا على "هذا القرار المهم". وكتب في تغريدة على تويتر "نبأ رائع وصداقة حقيقية".

وأعلن رئيس غواتيمالا قراره هذا ليلة الميلاد وبعد ثلاثة أيام على رفض ثلثي الدول الأعضاء في الامم المتحدة قرار الرئيس الأميركي اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لاسرائيل.

وصوتت 128 دولة من من اصل 193 على الابقاء على التوافق الدولي بشأن القدس الذي يؤكد ان وضع المدينة لا يمكن ان يتقرر الا عبر مفاوضات بين الاسرائيليين والفلسطينيين.

وأيدت ثماني دول فقط الولايات المتحدة خلال التصويت على القرار في الجمعية العامة للامم المتحدة، بينها غواتيمالا وهندوراس اللتان تعتمدان بشكل كبير على التمويل الاميركي لتحسين الامن على اراضيهما.

ويشكل البلدان ومعهما السلفادور "المثلث الشمالي" لاميركا الوسطى الذي أصبح بسبب انتشار العنف والفساد مصدرا رئيسيا للهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة التي تقدم للدول الثلاث مساعدات سنوية بقيمة 750 مليون دولار.



