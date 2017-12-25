بالفيديو.. عهد التميمي تقهر "محكمة" الاحتلال بابتسامة

لا تعرف الذل والهوان وإن كانت مكبلة بسلاسل الاحتلال.. سيقت إلى داخل المحكمة وهي تحمل على كاهلها قضية وطن لم يقهره جبروت الظلم والعدوان.

مثلت الطفلة الأسيرة عهد التميمي أمام محكمة الاحتلال.. ورغم أن الصمت اعتلى حضورها لكنها رسمت على وجهها ابتسامة كبرياء شعب مناضل، سلبه الاحتلال أرضه لكن لم يسلبه إرادته وعزيمته للصمود ومواصلة مشوار قرن من النضال.

ففي مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي أخيراً، ظهرت عهد التميمي وهي محاطة بجنود إسرائيليين داخل قاعة المحكمة والذين حاولوا منعها من الكلام.

ويظهر في الفيديو صوت امرأة تنادي عهد مراراً وتسألها عن صحتها بقولها: "عهد.. إنت منيحة؟" ثم تقترب محامية من عهد وتتحدث معها بصوت منخفض.

ووسط مقاطعة الجنود لها ترد عهد والابتسامة تزين وجهها: "الحمد لله.. تمام".

عهد على العهد مضت فلا تهمها زنزالة السجان أو قيود الاحتلال، هي التي غدت أيقونة للمقاومة الفلسطينية، وحازت اهتمام العالم بأسره في الأيام القليلة الماضية فآلاف المغردين حول العالم تضامنوا معها وعبروا عن فخرهم بها على الوسم #عهد_التميمي في موقع تويتر.

وبحسب ما قال والد عهد باسم التميمي أن محكمة "عوفر" الإسرائيلية، التي تقع قرب مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، رفضت طلب محاميها بالإفراج عنها بكفالة مالية.

ومن المقرر أن تعقد جلسة لمحاكمة "عهد" ووالدتها "ناريمان" وابنة عمها "نور"، اليوم الإثنين، في محكمة "عوفر"، وفقالتميمي.

الثلاثاء الماضي فجر غضب الفلسطينيين عندما اعتقلت سلطات الاحتلال عهد البالغة من العمر 16 عاماً والتي تسكن في بلدة النبي صالح غربي رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.

ففي فجر الثلاثاء الماضي وفي الخفاء، داهم الاحتلال منزل عائلة المواطن باسم التميمي واعتقل ابنته عهد ليتبع ذلك اعتقال والدتها وقريبتها.

أما خلفية الاعتقال، فهي محاولة عهد طرد الجنود من ساحة بيتها أثناء مواجهات في قريتها يوم الجمعة، حيث صفعت جنديين على وجهيهما ودفعتهما للخروج من ساحة المنزل في مشهد وثقته عدسات الكاميرات.