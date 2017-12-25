فتاة يمنية تشرب مياهاً مصدرها بئر ملوثة بالبكتيريا المسببة للكوليرا في صنعاء، حيث يضطر السكان إلى السير مسافات طويلة للحصول على مياه الشرب، في ظل انشغال الحوثي بالسرقة واللصوصية والقمع
فتاة يمنية تشرب مياهاً مصدرها بئر ملوثة بالبكتيريا المسببة للكوليرا في صنعاء، حيث يضطر السكان إلى السير مسافات طويلة للحصول على مياه الشرب، في ظل انشغال الحوثي بالسرقة واللصوصية والقمع
كشفت وثائق سرية أعدتها ميليشيا حزب الله الإرهابية، وحصلت عليها دائرة الاستخبارات العسكرية بالجيش اليمني ونشرها لأول مرة المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية،
«سافرت قبل أسبوعين وأنا مقعد على الكرسي، وعدت إلى عدن وأنا أمشي على قدميَّ بكامل صحتي»، بهذه العبارة تحدّث الشاب اليمني صالح حسين سمن لـ«البيان» في مطار عدن الدولي، أثناء عودته من رحلة علاج في الهند على نفقة دولة الإمارات العربية المتحدة.
تعتمد إيران على سفرائها كأذرع تجسسية، وتشير الوقائع والمعلومات إلى العديد من السفراء الذين كانوا أعضاء في «فيلق القدس» والذين عملوا سفراء في بلدان مختلفة،
لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا حررت قوات الجيش اليمني، أول المواقع في محافظة البيضاء، مستهلاً الانتصارات
دعمت إسرائيل قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب منحها القدس عاصمة، بقرار يقضي ببناء 300 وحدة استيطانية جديدة، في وقت اقتحم مستوطنون مجدداً المسجد الأقصى المبارك،
أكد الكاتبان الأميركيان راشيل إيرنفيلد وميلرد بور انخراط الجمعيات الخيرية القطرية في تمويل الإرهاب. وكتبا في موقع «أميركان ثينكر» أنّ قطر تدعم عمداً الإخوان وإيران والمجموعات الإرهابية،
فتاة يمنية تشرب مياهاً مصدرها بئر ملوثة بالبكتيريا المسببة للكوليرا في صنعاء، حيث يضطر السكان إلى السير مسافات طويلة للحصول على مياه الشرب، في ظل انشغال الحوثي بالسرقة واللصوصية والقمع
تفقد فريق هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أمس، موقع مشروع متنزه شحير الترفيهي بمديرية غيل باوزير بساحل حضرموت المتوقع تسليمه جاهزاً للعمل في منتصف يناير المقبل.
بعدما صب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الزيت على النار بقراره الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ثم استخدام واشنطن الفيتو لإحباط مشروع قرار بشأن القدس، بات الموقف العربي هو السد المنيع للشعب الفلسطيني وقيادته في المحافل الدولية.
أكد سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، أحمد بن عبد العزيز قطان، اعتراف وزير الاستخبارات الإيراني صراحة بدعم قطر للإرهاب.
تساءل مراقبون سنغاليون عن طبيعة الغموض الذي اكتنف زيارة أمير قطر إلى بلادهم، والفتور اللافت الذي استقبل به، حيث حل بدكار عند الساعة الرابعة من مساء الأربعاء الماضي وغادر عند الساعة السادسة مع صباح اليوم التالي (الخميس)،
تداول الكثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً عدداً من الصور ترصد ظاهرة تخص العلم القطري تكررت في أكثر من مناسبة، وهي متعلقة باستخدام أعلام لا تتوافق ألوانها مع لون العلم القطري الأصلي ذي اللون الأحمر القاتم.