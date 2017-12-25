مخاطر

المصدر:
  • أ.ب
التاريخ:
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فتاة يمنية تشرب مياهاً مصدرها بئر ملوثة بالبكتيريا المسببة للكوليرا في صنعاء، حيث يضطر السكان إلى السير مسافات طويلة للحصول على مياه الشرب، في ظل انشغال الحوثي بالسرقة واللصوصية والقمع  

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