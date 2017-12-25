هادي يجري تعديلاً وزارياً في اليمن

أجرى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ليلة أمس، تعديلاً وزارياً تم بموجبه عزل وزراء الداخلية والنفط والنقل، كما تم عزل ثلاثة من محافظي المحافظات.

وبموجب القرار الأول عين أحمد بن أحمد الميسري نائباً لرئيس الوزراء وزيراً للداخلية بدلاً عن اللواء حسين عرب، كما عين عثمان حسين فايد مجلي وزيراً للزراعة والري، في حين عين أوس عبدالله أحمد العود وزيراً للنفط والمعادن.

كما عين صالح أحمد محمد الجبواني وزيراً للنقل، ومحمد مقبل الحميري وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى.

وفي القرار الثاني عين أمين أحمد محمود محافظاً لتعز، كما عين اللواء ركن علي مقبل صالح محافظاً للضالع إلى جانب مهامه قائداً للواء 33 مدرع قائداً لمحور الضالع.‏ والعميد ركن أحمد عبد الله التركي محافظاً للحج قائداً للواء 17 مشاة، ويرقى إلى لواء.