القحطاني: تميم «دمية».. و«تنظيم الحمدين» يقصي القبائل

كشف المستشار في الديوان الملكي، المشرف على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية، سعود القحطاني عبر حسابه في «تويتر»، الإساءات الممنهجة الجديدة من «تنظيم الحمدين» على قبيلة آل مــره وعلــى آل بحيـح خصوصاً بعــد أن صـدع بالحــق شيــخ قبيلــة آل بحيح.

وأشار القحطاني إلى أن هذه الإساءات هي تتويج لحملة إقصاء قبائل قطر والتي شنها تنظيم الحمدين منذ 1996.

كما وصف سعود القحطاني تميم أنه في الصباح دمية، وخيال مآتة في الليل، طالباً منه أن يتابع مقطع فيديو لأحد كرام قطر والجزيرة العربية بعيداً عن أعين عزمي بشارة و«تنظيم الحمدين».