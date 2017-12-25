المعلمي: نتصدى بحزم للتغلغل الإيراني وقطر ليست على البال

أكد مندوب السعودية الدائم في الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، أن «المملكة تقف بكل حزم وقوة في مواجهة التغلغل الإيراني في الدول العربية».

وقال المعلمي، وفق صحيفة عكاظ السعودية، إن «جهود المملكة ظاهرة للعيان في التصدي لمحاولات النظام الإيراني نشر الإرهاب في العالم العربي عن طريق الأحزاب الطائفية التي تمولها طهران مثل ميليشيا حزب الله الإرهابية، والميليشيات الطائفية في العراق، وسوريا، وميليشيا الحوثي في اليمن».

وأكد المعلمي، أن «جميع هذه العصابات تمارس»البلطجة«ضد الأمة العربية، لكن السعودية تتصدى لها بكل ثبات وحزم وقوة على الصعيد الميداني، وكذلك على الصعيد الدبلوماسي في الأمم المتحدة وغيرها من المحافل الدولية». وعن الأزمة مع النظام القطري، قال المعلمي إن «موضوع قطر ليس على البال، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان أكد ذلك عندما قال: إن قضية قطر صغيرة جداً جداً جداً، داعياً إلى عدم التفكير فيها».