السفير قطان: الاستخبارات الإيرانية أقرت بدعم قطر للإرهاب

أكد سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، أحمد بن عبد العزيز قطان، اعتراف وزير الاستخبارات الإيراني صراحة بدعم قطر للإرهاب. وقال السفير قطان، على حسابه الرسمي على «تويتر» إن وزير الاستخبارات الإيراني اتهم في ندوة عقدت بوزارة الخارجية الإيرانية أخيراً حكومة قطر بشكل صريح بدعم الإرهاب.

وقال وزير الاستخبارات الإيراني: «إن قطر تدعم التيارات الإرهابية وجماعة الإخوان، وهم جذور الإرهاب في العالم الإسلامي».

وأوضح الدبلوماسي السعودي المخضرم، الذي يشغل منصب مندوب بلاده في الجامعة العربية في تغريدة أخرى، أن إيران تحاول غسل سمعتها والتخلص من لعنة تورطها بكل الأحداث الإرهابية بالمنطقة ولو على حساب الصديق، في إشارة إلى تحالف الدوحة الأخير مع طهران على حساب محيطها الخليجي والعربي.

وقال السفير قطان: «أتذكر الآن ردي على كلمة لمندوب قطر بالجامعة العربية، وصف فيها إيران بالدولة الشريفة.. هنيئاً لكم بإيران، وإن شاء الله عما قريب ستندمون على ذلك».

وتساءل في تغريدة أخرى: هل ما زالت قطر ترى أن إيران دولة «شريفة»؟! يشار إلى أن الدول الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) أعلنت في يونيو الماضي قطع علاقاتها بالدوحة، بعد أن فاض الكيل بدعم قطر الجماعات الإرهابية وزعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، إضافة لإيوائها عناصر من تنظيم الإخوان الإرهابي محكوم عليهم في قضايا عنف وإرهاب.