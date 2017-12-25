مقتل 9 إرهابيين وضبط 9 آخرين في مصر

أعلنت الداخلية المصرية أمس، تصفية تسعة عناصر إرهابية شديدة الخطورة وضبط تسعة آخرين أثناء مداهمة مزرعة كائنة بمنطقة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، حيث كانت العناصر تتخذها وكراً للاختباء من الملاحقة الأمنية، والتدريب على استخدام الأسلحة والمتفجرات، والانطلاق منها لتنفيذ عملياتهم الإرهابية بشمال سيناء.

وذكرت الداخلية المصرية، في بيان أمس، أن المعلومات أكدت تورط العناصر المشار إليها في زرع العبوات الناسفة، واستهداف بعض التمركزات الأمنية والآليات العسكرية بمحافظة شمال سيناء والتي أدت إلى استشهاد عدد من رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية، كما قاموا بالتخطيط لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه المنشآت الهامة والحيوية بالمحافظة، كما أسفرت عمليات الرصد والمتابعة التي قامت بها أجهزة الداخلية، عن تحديد إحدى البؤر الإرهابية بنطاق محافظة القاهرة، حيث تم توجيه ضربة أمنية لأوكار اختبائهم.

ولقي أمين شرطة مصرعه أثناء محاولة إبطال مفعول عبوة ناسفة، اكتشفتها سيارة كشف المفرقعات على الطريق الدولي العريش- القنطرة غرب مدينة العريش شمالي سيناء. وقال مدير أمن شمال سيناء، اللواء رضا سويلم «استشهد أمين الشرطة سيد محمد السيد عبد الحق (30 عاماً) من قوة إدارة المفرقعات بشمال سيناء أثناء التعامل مع عبوة ناسفة، كشفتها سيارة الكشف عن المفرقعات على طريق العريش القنطرة الدولي مساء الأحد». وأضاف سويلم أنه تم على الفور إغلاق مدينة العريش والطريق الدولي العريش- القنطرة بحثاً عن واضعي العبوة الناسفة.