انهيار كبير للحوثي يرعب إيران

كشفت وثائق سرية عن انهماك كل من إيران وحزب الله في منع ميليشيات الحوثي من الانهيار الكبير الذي يلوح في الأفق، إثر الانتصارات المتتالية التي حققتها قوات الشرعية اليمنية بدعم من التحالف العربي.

وأظهرت الوثائق، التي حصلت عليها دائرة الاستخبارات العسكرية بالجيش اليمني ونشرها المركز الإعلامي للجيش، تصدعاً كبيراً في صفوف ميليشيات الحوثي في مختلف الجوانب، أهمها العسكرية والأمنية لقواتها بمختلف الجبهات والمناطق التي ما زالت تسيطر عليها، وعلامات يأس من حلفاء الحوثي حول استحالة إنقاذ الميليشيات من التصدع.

ميدانياً، حررت قوات الجيش اليمني أول المواقع في محافظة البيضاء، مستهلةً الانتصارات بتحرير مواقع استراتيجية، في وقت دخلت قوات الشرعية أولى مناطق مديرية أرحب شمال صنعاء، وألحقت هزيمة بالميليشيا على الطريق الرابط بين أرحب ونهم.

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في اتصال هاتفي مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ضرورة العمل على مواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار، مشدداً على موقف بلاده الواضح تجاه الدور الإيراني في دعم ميليشيا الحوثي، وتزويدها بتقنيات الصواريخ الباليستية لمهاجمــة المملكة والاستقرار في المنطقة.

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