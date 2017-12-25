تعديل وزاري في الحكومة اليمنية وتعيين محافظين جدد

أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قرارات جمهورية شملت تعيين وزراء جدد في الحكومة الحالية التي يرأسها أحمد عبيد بن دغر إضافة إلى تعيين محافظين جدد لمحافظات تعز والضالع ولحج.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن هادي أصدر قرارا رئاسيا بتعيين اللواء حسين محمد عرب وزير الداخلية السابق مستشارا له لشؤون الأمن وترقيته إلى رتبة فريق إضافة إلى تعيينه وزير النفط السابق سيف محسن الشريف سفيرا في وزارة الخارجية.
وتضمنت القرارات تعيين هادي أحمد بن أحمد الميسري نائبا لرئيس الوزراء وزيرا للداخلية وعثمان حسين فايد محلي وزيرا للزراعة وأوس عبد الله احمد العود وزيرا للنفط والمعادن وصالح احمد محمد الجبواني وزيرا للنقل.
كما شملت القرارات المتعلقة بالمحافظين الجدد تعيين اللواء ركن علي مقبل صالح محافظا لمحافظة الضالع وأمين أحمد محمود محافظا لتعز وأحمد عبد الله التركي محافظا للحج.