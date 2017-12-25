تعديل وزاري في الحكومة اليمنية وتعيين محافظين جدد

تساءل مراقبون سنغاليون عن طبيعة الغموض الذي اكتنف زيارة أمير قطر إلى بلادهم، والفتور اللافت الذي استقبل به، حيث حل بدكار عند الساعة الرابعة من مساء الأربعاء الماضي وغادر عند الساعة السادسة مع صباح اليوم التالي (الخميس)،