الرئيس اليمني: العمليات القتالية ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية لن تتوقف

المصدر:
  • وام
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أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أن العمليات القتالية التي يشنها الجيش في بلاده ضد الميليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران لن تتوقف وستستمر حتى تحرير المناطق كافة في البلاد وتخليصها من شرورهم.

جاء ذلك في اتصالين هاتفيين أجراهما الرئيس اليمني بمحافظ شبوه اللواء علي بن راشد الحارثي وقائد محور بيحان قائد اللواء 26 مشاة اللواء مفرح بحيبح هنأهما بالتقدم والانتصارات الساحقة على قوى التمرد والانقلاب وتطهير محافظة شبوة من براثنها.

وثمن الرئيس اليمني - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية - الجهود والتضحيات الكبيرة التي يقدمها التحالف العربي ووقوفه إلى جانب اليمن وشعبه في أحلك الظروف، مثنيا في الوقت نفسه على مواقف رجال القبائل في شبوة ووقوفهم صفا واحدا الى جانب قوات الجيش في مواجهة العناصر الانقلابية.

 

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