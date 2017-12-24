الجيش اليمني يحرر 3 مرتفعات شرق صنعاء

حررت قوات الشرعية اليمنية ثلاثة جبال في المدخل الشرقي لصنعاء خلال معركة عنيفة قتل فيها عشرات المتمردين في ميليشيات إيران، فيما استهدفت مقاتلات التحالف العربي اجتماعاً لمليشيات ايران في مديرية أرحب شمال صنعاء كما استهدفت مركزا لقيادة المليشيات في محافظة صعدة.



وأعلنت قوات الشرعية أن الجيش الوطني حرر ثلاثة جبال في المدخل الشرقي لصنعاء. وذكر الناطق باسم المنطقة العسكرية، عبد الله الشندقي، ان قوات الشرعية حررت جبال الدشوش وجبل التفاحة وجبل المشنة وقتلوا 28 منهم في المواجهات وغارات لمقاتلات التحالف.



واوضح ان المعارك في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء تتواصل في ظل تقدم كبير يحرزه الجيش الوطني. ووفقاً لما قاله الشندقي قصفت مقاتلات التحالف العربي بعدة غارات مواقع وتعزيزات المليشيات حيث تم تدمير خمسة أطقم عسكرية وآليتين وعددا من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة مع استمرار المعارك.



استهداف اجتماع



إلى ذلك قالت وزارة الدفاع اليمنية إن ما لا يقل عن 25 عنصرا من المليشيا الحوثية لقوا مصرعهم وأصيب العشرات، بغارات جوية استهدفت تجمعات لها في مديرية أرحب، شمالي العاصمة صنعاء. وذكرت أن الغارات الجوية استهدفت عرضا قتاليا للمليشيا الحوثية في جامعة أرحب وكبدت المليشيا أكثر من25 قتيلا وعشرات الجرحى، علاوة على تدمير أليات ومعدات قتيلة.‏ وذكرت مصادر قبلية أن مقاتلات التحالف استهدفت اجتماعا قبليا دعت إليه مليشيا ايران في مديرية ارحب بمحافظة صنعاء وان عدد من القتلى والجرحى سقطوا في تلك الغارة التي كان المجتمعون يقرون حشد المقاتلين مع المليشيا لمواجهة تقدم قوات الشرعية نحو المديرية التي تطل على مطار صنعاء الدولي.



الساحل الغربي



في الأثناء، واصلت قوات الشرعية تطهير مناطق الساحل الغربي استعدادا للتقدم نحو مديرية زبيد. ووفق مصادر عسكرية فان قوات الشرعية وبمساندة من قوات التحالف تولت تمشيط عدد من قرى ومزارع شرق وشمال مديرية الخوخة، وعثرت على عدد من شبكات الألغام الفردية والمحلية الصنع، كما ضبطت مجموعة من الألغام البحرية، والتي كانت مليشيات الحوثي تكدسها في مزارع المديرية. بالتزامن قصفت قوات الشرعية بالمدفعية وصواريخ الكاتيوشا مواقع مليشيات ايران في أطراف مديريتي حيس والتحيتا.



نزع الألغام



وتمكنت الفرق الهندسية التابعة لقوات العمالقة الجنوبية والمقاومة التهامية من نزع عشرات حقول الألغام التي زرعتها مليشيات الحوثي الإيرانية في القرى السكنية والطرقات الرئيسية والفرعية في مختلف مناطق مديرية الخوخة. وفي تصريح لـ«البيان» قال مدير الدائرة الإعلامية لجبهة الساحل الغربي أصيل السلقدي إن الفرق الهندسية نزعت الآلاف من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها مليشيات الحوثي بشكل كثيف في الطرقات دون مراعاة الطرق الخدمية للمواطنين ما اضطر الكثير منهم إلى ترك مساكنهم والنزوح عنها.



وأضاف السلقدي: عثرت قوات العمالقة والمقاومة التهامية على معامل للعبوات الناسفة عند تمشيطهم للمزارع والقرى القريبة من مدينة الخوخة وبالتعاون مع مقاومة حيس بقيادة الشيخ حسن دوبلة قائد مقاومة حيس حيث تحتوي المعامل على معدات لتركيب عبوات ناسفة حرارية تستخدمها المليشيات بشكل عشوائي وهمجي حصدت أرواح عدد من المواطنين في الساحل الغربي.