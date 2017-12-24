مجلس الأمن: الحوثي يخرق قرار حظر توريد الأسلحة

دان مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بأشد العبارات ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، لإطلاقها صواريخ باليستية على مدينة الرياض.

وأكد نائب المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد منزلاوي، تحذير الدول الأعضاء في مجلس الأمن ميليشيات الحوثي من الاستمرار في تهديد أمن السعودية ودول الجوار.

وقال منزلاوي وفق ما نشرته وزارة الخارجية السعودية عبر حسابها الرسمي في موقع تويتر: «في استمرار لجهود الدبلوماسية السعودية في الأمم المتحدة، استطاعت البعثة السعودية في نيويورك وبناء على تعليمات وزير الخارجية وبمتابعة من المندوب الدائم وبعد التشاور مع الأصدقاء، التوصل لبيان صحافي من قبل أعضاء مجلس الأمن، يتضمن حث أعضاء مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة على إصدار بيان يدين بأشد العبارات، إطلاق الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران صاروخاً باليستياً باتجاه الرياض، حيث كان الصاروخ موجهاً باتجاه مناطق سكنية مأهولة بالسكان في مدينة الرياض، وتم اعتراضه وتدميره من قبل قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من دون وقوع خسائر».

القرار 2216

ودان بيان مجلس الأمن الدولي، خرق ميليشيات الحوثي قرار مجلس الأمن الدولي 2216، الذي ينص على حظر توريد الأسلحة والعتاد ووسائل النقل العسكرية، ويؤكد مثل هذا العمل خطورة سيطرة الميليشيات الحوثية على الأسلحة الباليستية، ويمثل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي، كما يعد إطلاق الصاروخ باتجاه المدن الآهلة بالسكان مخالفاً للقانون الدولي، مشيراً إلى انتهاك ميليشيات الحوثي لقرارات الشرعية الدولية، وسعيها لتقويض أمن المنطقة وزعزعة استقرارها.

وأشاد البيان بجهود السعودية في فتح ميناء الحديدة، والسماح للمساعدات الإنسانية بالمرور وبالمبادرة الخليجية وبجهود المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد ومساعيه الحميدة.

مواقف سابقة

وكانت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي أعلنت أن الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون هو من صنع إيراني بشكل لا يمكن إنكاره.

ودعت هيلي أعضاء مجلس الأمن الدولي في جلسة لاحقة إلى «العمل معاً من أجل فضح جرائم النظام الإيراني»، محذرة من السماح لطهران بزيادة التوترات الإقليمية.

وقالت إن الولايات المتحدة وأعضاء آخرين في مجلس الأمن الدولي يدرسون الخيارات للضغط على إيران بهدف «تغيير سلوكها»، داعية أعضاء مجلس الأمن إلى الاتفاق على قرار جديد يمنع إيران من ممارسة أية نشاطات تتعلق بصواريخها الباليستية.

واقترحت فرض عقوبات على طهران بسبب انتهاكها لقرار دولي يفرض حظراً على تصدير الأسلحة إلى اليمن، ومحاسبة الحرس الثوري الإيراني على انتهاكاته للعديد من قرارات المجلس. وقالت «يجب ألا نسمح بأن نحتجز كرهائن للاتفاق النووي، أو بأن نعامل إيران بشكل مختلف عن أي بلد آخر ينتهك قراراً» لمجلس الأمن.​

ودأب الحوثيون على محاولة استهداف المدن والأراضي السعودية بالصواريخ الباليستية التي تصدت لها دفاعات المملكة.

وفي نوفمبر الماضي اعترضت الدفاعات الجوية السعودية صاروخاً باليستياً قرب مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض، أطلقته ميليشيات الحوثي من داخل الأراضي اليمنية.

وكان الصاروخ منطلقاً باتجاه العاصمة الرياض، وتم إطلاقه لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان. ويطلق الحوثيون صواريخ باليستية كثيراً في الفترة الأخيرة، إثر تزويد إيران تلك الميليشيات بمنصات إطلاق هذا النوع من الصواريخ.