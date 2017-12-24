العبادي: التحدي المقبل استخباراتي

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس أن التحدي المقبل، بعــــد الانتصار على عصابات تنظيم داعش، سيكون أمنياً واستخباراتياً، مشـــدداً علـــى ضرورة استخدام التكنولوجيا الحديثــــة والمتطورة للتفوق على «العدو».

وقال العبادي، خلال حضوره المؤتمر العام للأمن الوطني، إن «العراق خرج قوياً ومنتصراً وموحداً، وكان هناك دور لجهاز الأمن الوطني في هذا النصر بتضحياتهم».

وأضاف «لا يجوز أن نضيع النصر بغفلة هنا أو هناك، وأن لا نسمح للإرهاب بأن يحقق أي خرق، فالعدو لديه فكر منحرف، ويجب أن نكون بمستوى التحدي من خلال تركيز الجهود الاستخبارية والأمنية».

وذكر العبادي أن «لدينا عدة مهام منها إعادة استقرار المناطق المحررة، وهو ما يتطلب الجانب الأمني والاستخباري، الذي لا يمكن عزله عن كل الأمور، وأهمية تحليل التحديات، وأن يكون العمل مخططاً ومدروساً».

وأوضح أن «الرؤية المتجددة للأجهـــــزة الأمنية يجب أن تقوم على إسناد الشعب، فالمواطن يمثل قاعدة رصينة وصلبة لعملها، وبتلاحم المواطنين مع الأجهزة الأمنية سنزداد قوة، لأن قوتنا تكمن بالاستناد إلى شعبنا الذي كان أحد أسباب انتصارنا في الموصل».