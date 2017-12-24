السيسي: دعم المصريين وراء الإنجازات

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، إنه لا يوجد خوف من أي تهديد خارجي، وطالب بضرورة وحدة المصريين للوقوف أمام أية تحديات تواجه وطنهم.

وأشار إلى أن دعم المصريين لبلدهم، وصبرهم وتحملهم، هو السبب الحقيقي وراء الإنجازات التي تتحقق في مصر، كما أكد أن الكل مستعد للتضحية في سبيل مصر، ولن يستطيع أحد المساس بأرضها.

وخلال الجولة التفقدية التي أجراها أمس لعدد من المشروعات التنموية في منطقة قناة السويس، وذلك بحضور رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، وقال السيسي بأنه خلال الأيام والأسابيع الماضية، وقعت بعض الأحداث والتطورات التي قد تكون قد أدت إلى ظهور القلق بين المواطنين، وطالب المصريين بالثقة في أن مصر تسير بخطى جيدة، خاصة في ظل الإنجازات الضخمة التي يحققها المصريون بأيديهم، مؤكداً أن عملية التنمية في سيناء، ستتحقق، وأن القوات المسلحة ستضع حداً للإرهاب في سيناء.

وأشار السيسي إلى أن العمل يتم في كافة المجالات والمحاور المطلوب العمل فيها بالتوازي. وأوضح أنه يوجد 52 ألف وحدة سكنية شرق الإسماعيلية الجديدة، قادرة على استيعاب 300 ألف مواطن.

كما أشار إلى أن مدينة بئر العبد، سيتم تطويرها بالكامل، في إطار خطة تنمية سيناء، التي ستشهد مشروع تخطيط عمراني متكامل بتكلفة 100 مليار جنيه، خلال مدة زمنية أقصاها ثلاث سنوات.

وحرص السيسي على توجيه الشكر لكل من ساهم في تنفيذ هذه المشروعات، والانتهاء منها في الوقت المحدد، مؤكداً أهمية استغلال الخبرات والقدرات التي أصبحت متوفرة للشركات الوطنية في حفر الأنفاق، بدلاً من اللجوء إلى الشركات الأجنبية، ووجّه بدراسة مشاركة الشركات المصرية في مشروع مترو الأنفاق.