كاتب هندي: إيران زرعت قدميها بقوة في الرمال القطرية

«قدما إيران مزروعتان الآن بقوة في الرمال القطرية»، هكذا يستهل الكاتب الهندي بريج شارما، مقالاً نشره موقع «نيوزبليز» الإخباري، وتناول فيه بالتحليل علاقة التحالف المشبوه القائم في الوقت الراهن، بين النظامين الحاكمين في الدوحة وطهران، والتهديد الذي يشكله ذلك للمنطقة بشكل عام، ودول مجلس التعاون الخليجي على نحو خاص.

ويؤكد شارما في مقاله أن إيران باتت تسعى «بوقاحة» لاستغلال هذا التحالف، لكي «تتحول إلى خطر أكبر يهدد الدول الأعضاء في مجلس التعاون»، باستثناء قطر بطبيعة الحال، في ضوء أن طهران هي الآن إحدى العواصم القليلة في المنطقة، التي لا تزال تُبقي على علاقات تجارية، بل ومتنامية مع الدوحة، في ظل المقاطعة المفروضة على النظام القطري، لحمله على التخلي عن سياساته التخريبية والمُزعزعة للاستقرار.

علاقات

واعتبر الكاتب أن العلاقات الوطيدة التي صارت تربط بين الدولتين في الوقت الحالي، تجعل من «غير المفاجئ أو المستغرب، أن تبدو إيران وكأنها باتت قابعةً بين دول مجلس التعاون الخليجي على مرأى من الجميع»، في إشارة من جانبه بالطبع إلى النفوذ القوي الذي يمارسه المسؤولون الإيرانيون على حكام قطر.

وألمح شارما في مقاله، إلى أن هذا الوضع الجديد، جعل إيران تتخلى عن سياسة التستر والمراوغة التي كانت تنتهجها في الفترة الماضية في إدارة علاقاتها الإقليمية، قائلاً: «إنه لم يعد هناك ما هو خفيٌ أو سريٌ بشأن مناوراتها إيران، بخلاف ما كان يحدث لعقود عديدة سابقة». وأضاف بالقول: إنه صار من المعلوم أن إيران بعدما تولت تسليح وتحريض مليشيات الحوثي في اليمن، على الحافة الغربية لشبه الجزيرة العربية، تعمل الآن على ترسيخ وجودها في الخفاء في قطر، الواقعة على الحافة الشرقية (لشبه الجزيرة)، في محاولة سافرة لفرض هيمنتها على تلك المنطقة. وشدد المقال على أن بقية دول مجلس التعاون الخليجي، حريصة على نزع هذه القبضة الشبيهة بالكماشة، التي تُطبق بها إيران على قطر، تحت حكم نظام تميم بن حمد.

وفي تحليله لطبيعة العلاقات الملتبسة القائمة بين قطر وإيران في الفترة الحالية، رأى الكاتب الهندي، أن النظام القطري يعمل على أن يحظى بدور على الساحة السياسية الإقليمية، بالنظر إلى الثروة الهائلة التي يمتلكها بفضل الموارد الطبيعية للبلاد، ولكنه يعلم أن حجم قطر وتكوينها الديموغرافي، لن يسمحا لها أبداً بتحقيق هذا الطموح. ويعتبر أن ذلك دفع النظام القطري إلى أن يختار الركوب على ظهر طهران، من أجل نيل مطامعه الإقليمية، التي يستعصي عليه إنجازها بمفرده.

إشادة

ومن جهة أخرى، أشاد الكاتب بالنهج الذي تتبعه الدول الخليجية حيال الأزمة القطرية المندلعة منذ أكثر من ستة أشهر ونصف الشهر، مُشيراً إلى أن هذه الدول ظلت حريصةً على إبقاء قطر في كنفها، على الرغم من عناد الدوحة، الذي بدأ في يونيو من العام الجاري، عندما رفضت الاستجابة لنداءات بقية الدول الأعضاء في مجلس التعاون، بالتوقف عن التواصل الودي مع إيران، ووقف تمويل الجماعات الإرهابية والمتطرفة، وإغلاق قناة الجزيرة.

وأشار شارما إلى أن الدول الخمس الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون، بذلت قصارى جهدها لحمل قطر على تبني الرؤية التي تتبناها هذه الدول حيال العالم، ولكن بلا جدوى على ما يبدو، في ضوء تشبث النظام الحاكم في الدوحة بتحالفاته المشبوهة، وتمويله للتنظيمات الإرهابية، وتوفيره المأوى والملاذ لأبواق التطرف والتحريض على العنف والكراهية.

ولفت الكاتب الهندي، الانتباه في مقاله، إلى أن التهديد الذي تمثله إيران لمنطقة الخليج بأسرها، وكذلك التعنت الذي يواصل النظام القطري تبنيه حيال المطالب المطروحة عليه من الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، حظيا بالاهتمام خلال النقاشات التي جرت قبل نحو أسبوعين في البحرين، في إطار الملتقى الذي ينظمه في عاصمتها، المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية كل عام، تحت عنوان «حوار المنامة»، وهو الحوار الذي يعد بمثابة قمة أمنية رفيعة المستوى، تشهد مشاركة مسؤولين وخبراء رفيعي المستوى من داخل منطقة الخليج العربي وخارجها.

مؤامرات

ولم يفت بريج شارما، أن يشير كذلك إلى المؤامرات التي يحيكها النظامان القطري والإيراني لزعزعة الاستقرار في البحرين المجاورة. وقال: «إن ذلك يعود إلى سنوات طويلة مضت، تحديداً عام 2011، عندما حاول رئيس وزراء قطر حينذاك، تغيير النظام الحاكم في المنامة، بمساعدة منظمات وعناصر تتخذ من البحرين مقراً لها، وتحظى بالدعم من جانب إيران.